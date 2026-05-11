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Precios elevados

La crisis de la vivienda provoca que el nivel de pisos hacinados aumente: el 20% de los inquilinos comparte habitación con más de una persona

Los detalles El precio de los alquileres ha subido en los últimos seis años cerca de un 30%. "Afecta a jóvenes, migrantes y pensionistas", señala el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.

Imagen de archivo. Cartel de 'se alquila'.
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El baremo que define qué es un piso sobreocupado determina que se produce cuando tres o más personas comparten habitación, número a partir del cual se puede decir que viven hacinadas.

Esta es una situación que no solo afecta al confort o a la privacidad, sino también a la salud de esas personas. El 20% de los pisos alquilados se encuentran en esta situación.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver una habitación en la que duerme Vera con su marido y su hija de 11 años. En el salón duermen sus hijas de 23 y 13, y su hijo de 19. Las otras dos habitaciones que tienen las alquilan por necesidad.

Pasar el día en este sofá para sus tres hijos es un infierno. "Lo llevan bastante mal, sobre todo la de 13 años y la mayor. Necesitan su espacio para estudiar", explica Vera.

Los hijos de Vera ya vivieron el trauma de ser desahuciados de su antigua casa por la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. Esto, junto a vivir hacinados, nos dice, ha complicado la delicada salud de su hija. "Se ha puesto mala, malísima. Ayer tuvimos revisión en el Ramón y Cajal y tiene dos arritmias", cuenta.

También lo pasan mal los tres hijos de Diana. Comparten con ella una litera en una pequeña habitación que tienen alquilada por 500 euros. "En un piso, cuando tu alquilas, los niños no pueden hacer bulla, hay que tenerlos metidos dentro de la habitación", explica Diana Edith.

Mbyae Thioune ha compartido habitación hasta con tres personas por necesidad y por compañerismo. "Nos ayudamos mutuamente. Tenemos difcultades para conseguir habitación", indica.

Según el último estudio de Eurostat, el 20% de los inquilinos en España comparten habitación con más de una persona. "Esto afecta a personas jóvenes, personas migrantes y pensionistas", asegura Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.

Un problema transversal, teniendo en cuenta que el precio de los alquileres ha subido en los últimos seis años cerca de un 30%.

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