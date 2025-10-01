Ahora
Un joven andaluz, tras probar pulpo vegano con micoproteína e impreso en 3D: "Es un invento del diablo"

En Aruser@s, Alfonso Arús comenta el experimento gastrónomico al que se ha enfrentado este joven andaluz al probar pulpo vegano hecho con micoproteína e impreso en 3D: "¡No te fíes!".

Alfonso Arús presenta en el plató el TikTok de '@erwarmi', un joven que ha probado por primera vez pulpo vegano. "Está hecho con microproteínas y está impreso en 3D. O sea, un invento del diablo", informa el tiktoker, que comienza a probar el alimento.

"La textura es bastante chiclosa y un poco porosa, pero que luce guay", confiesa el joven, que añade un chorrito de aceite, unas patatas, un poco de pimentón y sal para degustarlo. "La textura está bastante conseguida. El sabor no es demasiado fuerte; no sé si por haberlo hervido se ha perdido un poco", comenta, añadiendo que consigue ese "regusto a pulpo". "En conjunto, la full experiencia, la verdad es que da el 'pegazo', me ha gustado mucho. Recomendada", concluye.

Desde el plató de Aruser@s, Marc Redondo lo tiene claro: "Es que cuando le echas pimentón a algo, siempre lo viste". "Y si le pones picante, le mata el sabor raro que pueda tener", bromea Angie Cárdenas.

Al que no parece haberle convencido es al presentador de programa: "Todo lo que tenga impresión 3D, ¡no te fíes!".

