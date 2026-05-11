Preocupación en la isla más remota del mundo por un posible caso de hantavirus: su población es más vulnerable a nivel inmunológico

Los detalles En Tristán de Acuña, una isla de 200 habitantes, hay una persona con síntomas de hantavirus y otra aislada. Preocupa que el virus se extienda, especialmente, por un detalle: su población no ha estado expuesta a muchos virus y bacterias y eso les hace muy vulnerables a nivel inmunológico.

En la remota isla de Tristán de Acuña, con apenas 200 habitantes, hay preocupación por un posible caso de hantavirus tras la visita del crucero MV Hondius. La población local es especialmente vulnerable debido a su limitada exposición a virus y bacterias. Ante la sospecha de un caso grave, el Ejército británico realizó una operación sin precedentes, lanzando paracaidistas y médicos para brindar asistencia. La isla carece de infraestructura médica adecuada, con solo dos personas en su equipo sanitario y sin pista de aterrizaje, lo que complicó la intervención. La situación sanitaria es crítica, con la comunidad en alerta por el riesgo de contagio.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius está dejando imágenes llamativas. Una de ellas, además del desembarco que ha tenido lugar en Tenerife, ha sido la de unos paracaidistas tocando tierra en Tristán de Acuña, una isla de 200 habitantes en la que el crucero hizo una parada.

Allí hay una persona con síntomas y otra aislada. Preocupa que el virus se extienda en esta isla, especialmente, por un detalle: su población no ha estado expuesta a muchos virus y bacterias y eso les hace muy vulnerables a nivel inmunológico.

Para proporcionarles ayuda sanitaria, el Ejército británico ha llevado a cabo una operación militar sin precedentes en la que seis paracaidistas y dos médicos se han lanzado a Tristán de Acuña, la isla habitada más remota del mundo.

El catedrático de inmunología de la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell, ha señalado que lo que pasa en Tristán de Acuña es que "no hay ningún tipo de condiciones médicas para atenderlo, por eso han tenido que llegar en paracaídas".

Aquí se encuentran en alerta sanitaria, por la sospecha de infección en un ciudadano que presenta síntomas compatibles con el hantavirus. El divulgador científico, Josep Corbella, cuenta que el ciudadano "empezó a tener síntomas, diarrea, malestar, fiebre y problemas respiratorios, lo que significa que estaba grave".

Tristán de Acuña tiene poco más de 200 habitantes, no tiene pista de aterrizaje, y solo es accesible por barco, lo que ha dificultado la operación. Todo para apoyar al equipo médico de la isla, compuesto únicamente por dos personas.

Los habitantes de la isla estuvieron en contacto con los pasajeros del MV Hondius, que desembarcaron allí el pasado 13 de abril. La posibilidad de que alguno de ellos haya podido transmitir el virus a sus habitantes pondría contra las cuerdas su débil sistema de salud.