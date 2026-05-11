Un primer análisis del hantavirus en el ciudadano suizo ingresado descarta mutaciones

¿Por qué es importante? Su estudio ha permitido confirmar que se trata de la cepa de los Andes y, además, puede permitir reconstruir cómo se produjo la transmisión del virus.

El análisis genético del hantavirus en el buque MV Hondius ha confirmado que el virus no presenta mutaciones y corresponde a la cepa de los Andes. Un equipo de biólogos en Suiza ha trabajado en las muestras del paciente ingresado en Zúrich, revelando que no hay variantes del virus. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y Mónica García, ministra de Sanidad, han ratificado esta información, subrayando la importancia de estos resultados para entender la transmisión y reforzar el seguimiento epidemiológico. Sin embargo, se sugiere que estudios adicionales en otros casos podrían aportar más información sobre la cadena de infección.

El hantavirus del buque MV Hondiusno tiene mutaciones. En un primer análisis genético realizado al hombre que lo padece y está ingresado en Zúrich ha podido confirmar que se trata de la cepa de los Andes y que el virus no ha mutado en las secuencias que le han realizado.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha informado este lunes de que los análisis genéticos del hantavirus del crucero neerlandés MH Hondius apuntan a que se trata de la variante Andes, ya conocida, y no de una nueva, por lo que no hay evidencia de que sea más dañina.

"La reciente secuenciación genética del virus sugiere firmemente que las muestras confirmadas del pasajero evaluado están vinculadas a la misma fuente original de la infección. La información genómica indica también que el virus implicado en el brote es similar a los virus Andes que ya se sabe que circulan en Sudamérica y no es una nueva variante", informó este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) en un comunicado.

Un equipo de biólogos en Suiza ha procedido a trabajar en las muestras genéticas de este paciente suizo para secuenciarlas y así averiguar si se producen variantes del virus, un resultado que ha demostrado que no se han producido mutaciones. Una información que ha confirmado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en Al Rojo Vivo: "No ha habido mutaciones. Yo entiendo que tenemos unas herencias del Covid que hace que tendamos a pensar que van a ocurrir las cosas en paralelo, pero no".

Posteriormente, también Mónica García, ministra de Sanidad, ha señalado esta información en redes sociales: "Los primeros análisis genéticos del hantavirus del MV Hondius confirman que corresponde a la variante Andes ya conocida y descartan mutaciones relevantes. La investigación ayuda a reconstruir cómo se produjo la transmisión y a reforzar el seguimiento epidemiológico".

Precisamente en esta parte final del mensaje de la ministra radica la importancia de este análisis. Analizar la muestra de este paciente ofrece información, pero esta no es del todo completa y un estudio similar al resto de casos confirmados de hantavirus podría arrojar más luz para reconstruir la cadena de infección.

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