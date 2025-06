Del Supremo a prisión en cuestión de horas: el juez tumba uno a uno los argumentos de Santos Cerdán

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, ha sido encarcelado tras declarar en el Tribunal Supremo, donde negó su implicación en una trama de corrupción. A pesar de sus argumentos, el juez desestimó sus defensas, incluyendo la posibilidad de manipulación de audios mediante Inteligencia Artificial y su desconocimiento del contexto de las conversaciones. Cerdán negó vínculos con la empresa Servinabar y su participación en una lista de recomendados para puestos clave en el Ministerio de Transportes. Afirmó ser víctima de una persecución política por su papel en la formación del Gobierno progresista, pero el juez refutó sus argumentos, señalando pruebas de ilegalidades previas.

En cuestión de horas el que fuera número tres del PSOE Santos Cerdán ha pasado de estar subrayando su inocencia en el Tribunal Supremo a preparase para pasar su primera noche en la cárcel madrileña de Soto del Real, después de que el juez Leopoldo Puente haya decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Cerdán entraba entre en la sede del Alto Tribunal entre gritos de 'cabrón', para pasar hora y media ante juez desmarcándose de la trama valiéndose de cinco argumentos que el magistrado ha desmontado uno a uno. En primer lugar, el ya exsocialista ha sostenido no reconocerse en los audios que grabó el exasesor del exministro Ábalos, Koldo García, y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó en el registro de su domicilio en febrero de 2024.

Santos Cerdán sostiene que los audios están manipulados.

Una premisa que, sin embargo, ya había adelantado ante los micrófonos de laSexta él mismo días antes de declarar en el Supremo cuando sostuvo que no se reconocía, dejando abierta la posibilidad que hubieran sido generados con Inteligencia Artificial (IA) estando manipulados. No obstante, para el juez este extremo resulta "difícilmente concebible". En concreto, le replica al investigado que no hay nada que indique que estas grabaciones estén manipuladas, puesto que de haber sido así sería fácilmente detectada por los expertos.

Santos Cerdán dice que no reconoce el contexto de las grabaciones incautadas por la UCO.

Cerdán también ha tratado de demostrar su inocencia bajo el argumento de que esos audios están sacados de contexto, al tiempo que admitía desconocer las circunstancias que rodeaban esas conversaciones. Eso sí, ha ido más allá asegurando que lo concluido por la UCO en el ya conocido como el 'informe Cerdán' es completamente "incierto".

De nuevo, el juez lo destroza recordándole que los agentes sí han contextualizado los audios con otras comunicaciones entre los implicados, como son mensajes de WhatsApp. Por eso, en su auto insiste en que todo cuadra, así como que son conversaciones que han sido grabadas a lo largo de mucho tiempo. Así que eso de "fuera de contexto", nada de nada.

Santos Cerdán sostiene no haber tenido relación con Servinabar.

Respecto a la tercera tesis, el exsecretario de Organización del PSOE reitera no haber "ninguna relación" con Servinabar, la empresa de su amigo Antxón Alonso relacionada con la trama. Cuestión que también sostuvo hace unos días ante los periodistas: "Es completamente falso, yo no tengo ninguna sociedad ni nada", aseguraba a las puertas de su casa. De hecho, de forma previa la empresa ya había emitido un comunicado desmarcándose de este extremo, bajo la misma justificación del ya exsocialista: se trataba de una escritura firmada que nunca llegó a elevarse a público.

Esto también le desmonta con facilidad el magistrado. Precisamente, hace referencia a ese documento en el que Cerdán se hace con el 45% de la empresa, determinando que el hecho de que el papel fuera privado y no público "no le quita ni valor ni eficacia". Por otro lado, el juez Puente también señala que en sus mensajes con Koldo queda bastante claro que tenía una "capacidad de administración o una comunicación muy fluida" con Servinabar.

Santos Cerdán asegura que no conocía a la mayoría de las personas cuyos nombramientos recomendó en el Ministerio de Transportes.

Durante su declaración, Cerdán también se ha desvinculado de esa lista de 'recomendados' que envió a la trama para que los colocaran en puestos clave del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, asegurando que pese a haber compartido sus nombres "no conocía a la mayor parte" de ellos.

En esa lista, se incluía al que terminaría por convertirse en director general de Carreteras, Javier Herrero, después de que Cerdán calificara su nombramiento como "importante" en una conversación con Koldo, le ha recordado el magistrado. A ello se suma que el juez ha observado indicios para pensar que Herrero "podría haber tenido una intervención activa en las adjudicaciones". Precisamente, su casa fue registrada por la UCO la semana pasada, así como su correo corporativo en Fomento clonado.

Santos Cerdán asegura sufrir una persecución por ser "arquitecto" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y a pesar de todo esto, Cerdán sigue declarándose inocente negando haber cobrado ni una sola mordida y esgrimiendo un quinto argumento que no deja indiferente a nadie, ya que asegura que todo esto constituye una persecución política. A sus ojos, la oposición va a por él por ser "el arquitecto" del Gobierno progresista, es decir, por ser quien consiguió los apoyos del PNV, Bildu y Junts en las votaciones clave para convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.

También esta justificación la desarma el juez Leopoldo Puente, pues le recuerda que hay indicios de que cometió ilegalidades ya antes de la formación del Ejecutivo, es decir, que hay pruebas de la comisión de corruptelas previas a que él empezara a negociar con estas formaciones. De nada le ha valido al ya exsocialista responder tan solo a las preguntas de su abogado Benet Salellas en una declaración de 'lo niego todo' calculada al milímetro.