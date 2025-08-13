Ahora

Crisis migratoria

El Gobierno cancela el segundo traslado de 15 menores a la Península previsto para esta semana por causas administrativas

Los detalles El Ejecutivo asegura que sigue en pie la idea de efectuar tres traslados más "en los próximos días", aunque sigue sin concretar las fechas, la cantidad de menores y el destino de estos solicitantes de asilo.

La ministra de Migraciones, Elma SáizLa ministra de Migraciones, Elma SáizAgencia EFE
El segundo traslado de 15 menores desde Canarias a la Península queda cancelado. Así lo ha anunciado la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, que ha comunicado que el Ejecutivo central ha tomado esta decisión tras el traslado de diez menores a Gijón este lunes.

Rodríguez ha señalado que el segundo grupo, que iba a estar conformado por 15 menores con petición de asilo, finalmente no se desplazará por "problemas administrativos" en los que Moncloa está trabajando.

Desde el Ejecutivo mantienen su intención de llevar a cabo tres traslados más de menores migrantes a la Península "en los próximos días", aunque no ha concretado las fechas.

De igual modo, tampoco se anunciarán los destinos, tal y como explicó la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en Al Rojo Vivo, alegando motivos de "seguridad y privacidad".

Clavijo asegura que el Gobierno "no quiere hacerse cargo"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha cargado contra el Gobierno por la suspensión del segundo traslado de menores a la Península. El dirigente de Coalición Canaria asegura que el Ejecutivo no quiere hacerse cargo de los solicitantes de asilo y que está tratando de "ganar tiempo" en su derivación a la Península.

A través de sus redes sociales, Clavijo ha asegurado que Moncloa quiere dilatar el traslado "hasta que se solucione" la distribución entre las distintas comunidades autónomas de los más de 5.000 menores que actualmente acoge Canarias. Además, sostiene que la falta de plazas en los vuelos alegada por el Ejecutivo "no es creíble".

Por último, el presidente canario asegura que en su Gobierno se quedaron "muy sorprendidos" por la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez para coordinar el envío de estos menores a otros puntos de España.

