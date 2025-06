Cerdán defenderá ante el Supremo que no se reconoce en los audios de Koldo en una declaración medida al milímetro

Foto de archivo del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán

Los detalles Según ha podido saber laSexta, Cerdán defenderá ante el juez que no se reconoce en los audios que le implican en la gestión de las mordidas y que precipitaron su dimisión.

Este lunes, Santos Cerdán declara ante el juez del Tribunal Supremo en relación con una presunta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública. La UCO de la Guardia Civil lo señala como parte de la cúpula de esta organización. Cerdán, quien recientemente dimitió como secretario de Organización del PSOE, se presentará como investigado por organización criminal y cohecho, negando la validez de las grabaciones incautadas por la UCO. Su defensa sostiene que el contrato de Servinabar, por el que adquirió participaciones en 2016, carece de validez legal. Esta declaración sigue a las de José Luis Ábalos y Koldo García, quienes también están implicados. Cerdán, que mantiene su inocencia, no será televisado durante su declaración.

Llegó el día. Santos Cerdán declara este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la trama de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública en cuya cúpula le sitúa la UCO de la Guardia Civil. Lo hará a partir las 10:00 horas y como investigado por organización criminal y cohecho. El hasta hace poco secretario de Organización del PSOE ha abandonado ya su domicilio camino del alto tribunal y lo ha hecho caminando, solo, y sin responder a las preguntas de la prensa.

A la espera de esa declaración clave, fuentes de su defensa han adelantado a laSexta que Cerdán, como ya hizo José Luis Ábalosla última vez que compareció ante el juez, no se va a reconocer en las grabaciones incautadas por la UCO a Koldo García y va a negar la validez de esa prueba, recogida en el informe que precipitó su dimisión como 'número tres' del partido.

En cuanto al contrato de Servinabar por el que adquirió el 45% de participaciones de la compañía el 1 de junio de 2016, defenderá que no fue elevado a escritura pública y que no tiene validez. Así las cosas, se espera una declaración medida al milímetro y muy estudiada con su abogado, Benet Salellas, por lo que lo previsible es que no se extienda demasiado.

Esta es la primera declaración judicial de Santos Cerdán desde que un demoledor informe de la UCO le situó como 'gestor' de presuntas comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones amañadas. Aunque renunció a todos sus cargos orgánicos y al acta de diputado, en todo momento ha defendido que es inocente. Este mismo domingo, el ya exdirigente socialista aseguraba a laSexta que tenía "ganas" de hablar en el Supremo.

Su declaración ante el juez llega después de las que prestaron la semana pasada los otros dos nombres clave de la trama: Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, que se acogió a su derecho a no declarar. El exministro, en cambio, dijo al magistrado Puente que no se reconoce en las grabaciones y deslizó que podrían estar manipuladas. En cuanto a Cerdán, Ábalos le exoneró en esa declaración. La de Cerdán este lunes, en cualquier caso, no será televisada, como había pedido la defensa.