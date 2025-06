Santos Cerdán niega las acusaciones y achaca su imputación a "una trama de la oposición" por negociar con Junts, PNV y Bildu

Los detalles Según cuentan a laSexta fuentes presentes en la declaración, el ex dirigente socialista se ha presentado ante el juez del Supremo como víctima de una "persecución política" e incluso ha llegado a decir que es una "trama de la oposición" contra el PSOE.

Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, ha negado su implicación en la trama Koldo y la validez del contrato de Servinabar, donde figura como propietario del 45% de las participaciones. Ante el juez del Tribunal Supremo, Cerdán se ha declarado víctima de una "persecución política" y ha atribuido su imputación a sus negociaciones con Junts, el PNV y Bildu. Ha solicitado una pericial de los audios incautados por la UCO, alegando manipulación. Sobre el contrato de Servinabar, Cerdán afirmó que era un documento privado no elevado a público y que nunca pagó para ser parte de la empresa.

Santos Cerdán lo ha negado todo. Ni dice reconocerse en los audios incautados por la UCO que le sitúan en la trama Koldo, ni el contrato de Servinabar en el que aparece su nombre como propietario del 45% de las participaciones de la misma, tiene validez para él. Así lo ha asegurado el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Es más, Cerdán no solo ha hecho uso de la estrategia de la negación, ha ido un paso más utilizando una estrategia de la victimización. Según nos cuentan a laSexta fuentes presentes en la declaración, el ex dirigente socialista se ha presentado como víctima de una "persecución política" e incluso ha llegado a decir que es una "trama de la oposición" contra el PSOE. "No gusta un gobierno como el de Sánchez sin ataduras con el pasado, se han hecho grandes avances, molesta a estos poderes y nos arrastran por el fango", ha declarado.

Para Cerdán, él está imputado por organización criminal y cohecho por el fango, en un acto de "persecución política" a raíz haber negociado con Junts, PNV y Bildu y ha advertido de que el próximo perseguido será Félix Bolaños porque también negoció con la formación independentista. Así, ha sostenido que es inocente y que la acusación contra él tiene mucho que ver con ser el arquitecto de conseguir los gobiernos progresistas en España.

De esta manera, como ya hizo José Luis Ábalos la última vez que compareció ante el juez, Cerdán no se ha reconocido en las grabaciones incautadas por la UCO a Koldo García y ha pedido una pericial de los audios porque considera que han sido manipulados.

En su declaración, Cerdán se ha limitado a contestar a las preguntas de su abogado Benet Salellas. También ha negado el enriquecimiento patrimonial, pero no ha dicho nada sobre si hay financiación ilegal del PSOE porque su abogado no le ha preguntado sobre ello.

El contrato de Servinabar no tiene "validez" para Cerdán

El ex número tres del PSOE ha asegurado que el contrato que entregó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo y que fue intervenido en el registro de la vivienda de Antxon Alonso Egurrola, administrador único de Servinabar, en el que aparece el nombre de Santos Cerdán como propietario del 45% de las participaciones de la misma, no tiene "validez".

Dicho contrato privado fue firmado en 2016. La defensa de Cerdán, en cambio, niega que se trate de una escritural, si no de "un mero contrato privado que no llegó a elevar a público". Precisamente en esa línea se ha mostrado Cerdán, quien ha declarado este lunes ante el juez que el contrato "es una escritura privada". "Es un documento para elevar la escritura, pero no se hizo y jamás pagué para ser parte de la empresa", ha señalado.

En el documento, al que ha tenido acceso laSexta, se recoge cómo el ex secretario de Organización del PSOE paga 6.000 euros, por 1.350 de las 3.000 participaciones que tiene la empresa, un 45% del total. En la escritura dice: "Ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación al presente contrato".

Pero Cerdán insiste en que ese documento no es válido. En esa época, ha declarado, pensó en abandonar la política por los malos resultados de 2015. Entonces, Antxon, el administrador único de Servinabar, le ofreció ser socio, pero como ha contado Cerdán, se lo consultó a su mujer y esta le recomendó seguir en el PSOE. Así, indica, "le dije a Antxon que rompiera el documento". Un escrito que, como ha quedado claro, Antxon no rompió porque fue intervenido años más tarde por la Guardia Civil en el registro de su vivienda.

Su relación con Antxon facilitó que el PNV votara la moción de censura contra Rajoy

Según ha declarado Cerdán ante el juez, conoció a Antxon Alonso en 2006, pero fue entre 2011 y 2012 cuando empezaron a tener una relación muy intensa, en la que hablaban mucho de política. En ese contexto, según su relato, hablaron también de la relación entre partidos para que no participara la derecha de Navarra y fue quien facilitó la interlocución con EH Bildu y el PNV. Un vínculo que ha descrito como "una relación de amistad muy fuerte", en la que pasaron tiempo en común y sus familias se conocían.

En este sentido, ha subrayado que él fue el encargado de la interlocución con el PNV, utilizando a Antxon por su conocimiento y relación con los nacionalistas y que, al cabo de una semana, se presentó en el despacho de Pedro Sánchez para anunciarle que iba a ser presidente y que era imprescindible que el acuerdo se guardase en secreto y fuera la formación jeltzale quien explicase su apoyo de la moción de censura. Según su relato, Antxon también le ayudó en la relación con Bildu porque tenía conocidos con Arnaldo Otegi.

En el PNV, sin embargo, dicen que no saben quién es Antxon Alonso y niegan que intercediera en el apoyo en la moción de censura. Aseguran que el PNV, a petición del PSOE, esos días se reunió solo Ábalos y Cerdán, que esos encuentros se produjeron en Madrid y que no hubo ninguna reunión con nadie ajeno a la dirección socialista para tratar los apoyos a la investidura de Sánchez. Su Ejecutiva, dicen, tomó la decisión de apoyar a Sánchez de manera soberana y es ridículo decir que alguien influyó en ella.

Prisión sin fianza para Cerdán

Finalmente, el juez ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El magistrado adopta esta medida cautelar solicitada por la Fiscalía Anticorrupción por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Era la primera vez que el Ministerio Público solicitaba en este procedimiento en el Supremo la privación de libertad para uno de los investigados, algo que hasta la fecha no había hecho ni con el exministro Jose Luis Ábalos ni con su exasesor Koldo García. Para ellos reclamó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado, que fue lo que luego posteriormente acordó el magistrado instructor.

Además, la Fiscalía Anticorrupción ha añadido en la vistilla a los delitos ya conocidos de organización criminal y cohecho los de evasión de capitales y blanqueo. Es decir, el fiscal Luzón no se habría creído la afirmación de Santos Cerdán de que no se enriqueció.