Así ha sido la declaración de Santos Cerdán ante el juez: "Soy inocente. Me encuentro aquí por una persecución política"

Una declaración integral y calculada al milímetro para negarlo todo respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado. Es la frase con la que se puede resumir cómo ha trascendido este lunes la declaración del ex número tres del PSOE Santos Cerdán ante el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo por su implicación en el caso Koldo. Tras ello el magistrado ha decidido enviarlo a prisión provisional a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

¿Y de qué argumento se ha prestado para justificar rechazar las pruebas encontradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil? Pues asegura que se trata de una campaña urdida por la oposición en términos políticos por su participación a la hora la conformar la investidura del actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Soy inocente. No me he llevado dinero y el PSOE tampoco. Lo que se refleja tiene mucho que ver con ser el arquitecto de conseguir los Gobiernos progresistas en España. Me encuentro aquí por una persecución política", ha asegurado en respuesta a su abogado, Benet Salellas. En ese sentido, ha sostenido que "no gusta un Gobierno como el de Sánchez sin ataduras con el pasado. Se han hecho grandes avances, molesta a estos poderes y nos arrastran por el fango", ha subrayado prestándose de un término muy recurrido en Moncloa.

Esto, sin embargo, no es lo único llamativo de su comparecencia, pues de ella se entiende que también exonera a sus ya excompañeros de partido. Incluso, ha llegado a mencionar al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con la Cortés, Félix Bolaños después de que la semana pasada el juez Juan Carlos Peinado pidiera su imputación al Tribunal Supremo en el marco del caso Begoña Gómez.

¿Qué ha dicho sobre su patrimonio y Servinabar?

Por otro lado, Salellas también le ha cuestionado sobre "su situación patrimonial". "No tengo más patrimonio inmobiliario que mi casa y dos cuentas en el CaixaBank. Nunca quise tarjeta del PSOE y cuando llego al partido cambio el sistema de cobros", ha subrayado ante la pregunta de su abogado. Más tarde, ha añadido que cuenta con "otra cuenta" de su mujer y su hija "de 20.000 euros", mientras que la suya "tiene 28.000 euros". Asimismo, ha admitido tener "un Volvo adquirido por una especie de 'renting'".

Tampoco ha evitado declarar sobre ese contrato de compraventa de la empresa de su amigo Antxón, Servinabar, en la que el ya exsocialista se hacía con el 45% de las participaciones sociales de la sociedad por la exigua cantidad de 6.000 euros. Una operación que ambas partes ya han salido a negar una vez que la UCO la encontrase en casa del empresario, pues aseguran no llegó a elevarse a público.

Esta negativa también la ha reiterado este lunes ante el magistrado. "Es un documento que era para elevar a escritura y que no se elevó. Nunca ejercí el pago para poder ser parte de esa empresa. El contexto es importante para conocer cómo se hizo ese 'acuerdo', esa 'firma' mejor dicho", aseguraba, para más tarde añadir que fue "el momento en el que la campaña electoral fracasó". Según asegura se planteó "abandonar la política y por la relación de amistad con Antxón", este le compartió "que estaba montando una empresa de vending y de seguridad" y le ofreció "ser socio en esa empresa".