La AEMET fecha el final de la ola de calor pero avisa de un repunte en un fin de semana de récord en el Cantábrico

La ola de calor sigue dejándose notar en la Península... y así va a seguir siendo al menos hasta el próximo lunes. España sigue pintada en rojo fuerte con temperaturas que suponen un problema ante todos los incendios que hay en el país y que marcarán incluso récords en la zona del Cantábrico.

Porque a pesar de que van dos semanas de avisos, de alertas y de unas temperaturas altísimas en prácticamente toda España los peores días de este episodio aún están por llegar. Sobre todo en el norte, donde durante esta jornada el mercurio va a marcar registros históricos en Cantabria. En Bilbao, el riesgo es máximo.

Las temperaturas van a seguir subiendo, con ascensos de hasta 15 grados en Oviedo en unas temperaturas muy extremas en el norte. El sol estará presente en todo el territorio nacional, con un viento que soplará en zonas como Extremadura, Ourense, León o Zamora, donde se está sufriendo el peor incendio que se ha vivido en España desde que hay registros.

El fin de semana todo seguirá igual, con las temperaturas bajando en el norte pero subiendo en Valencia. Se espera que el sábado, en la ciudad del Turia, se alcancen los 40 grados.

El lunes 18, ¿el final de la ola de calor?

Será, como dice la AEMET, un nuevo repunte en las temperaturas con zonas alcanzando los 44 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura, y con máximas de entre 40 y 42 en muchas zonas de la mitad sur peninsular.

Eso sí, todo principio tiene un final, y la ola de calor que comenzó hace un par de semanas podría acabar el lunes 18 de agosto. Así informa la agencia meteorológica, y expone como motivo la entrada progresiva de una masa de aire más fresca del Atlántico y el aumento de la inestabilidad.

El descenso se extendería los días siguientes al resto de la Península y Baleares, y es que se espera que el lunes aún prosigan siendo especialmente altas en la mitad suroeste y en el archipiélago balear. Desde el martes los valores serán más propios de agosto.