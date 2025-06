Últimas noticias sobre Santos Cerdán, en directo | Santos Cerdán está reunido en Moncloa después de que la UCO le sitúe en la cúpula de la trama Koldo

El audio de Cerdán, Ábalos y Koldo sobre mordidas: "Yo he recibido 450.000 de la primera tanda. Estas son mis cuentas"

El goteo incesante de extractos de conversaciones entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y Santos Cerdán, por entonces diputado por Navarra, reveladas en el informe de la UCO sobre la trama Koldo han provocado un tsunami en el PSOE.

En ese informe de casi 500 páginas remitido por los agentes al juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, destaca una conversación telefónica entre Koldo García y Santos Cerdán que se produce el 21 de enero de 2021.

En esa conversación, el entonces asesor de Ábalos detalla, según interpretan los agentes, las cantidades de dinero que Ábalos y él habían recibido procedentes de adjudicaciones de obra pública, que se correspondería únicamente con lo entregado por Santos.

"Vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas", le dice Koldo a Cerdán.

