Santos Cerdán: "No estoy implicado en nada y no recuerdo ninguna conversación de ese tipo"

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado estar implicado en cualquier tipo de corruptela relacionada con el caso Koldo después de las últimas informaciones sobre el informe de la UCO que llevó al registro de la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia y en el que se reflejaría una conversación entre él mismo, el exministro y el exasesor de éste, Koldo García, sobre empresas adjudicatarias de obra pública les deben dinero.

En los pasillos del Congreso, el socialista no ha evitado las preguntas y ha negado directamente cualquier tipo de relación con mordidas o adjudicaciones fraudulentas de obra pública. "No estoy implicado en nada", ha explicado Santos Cerdán añadiendo que dará una rueda de prensa "cuando tenga toda la información". "No recuerdo ninguna conversación de ese tipo", ha añadido.

"Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar. Convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más", ha declarado Cerdán. Al ser preguntado expresamente si puede asegurar que ese informe de la UCO no le va a implicar en ningún amaño de contrato, Cerdán ha respondido tajante: "Completamente seguro".

Mientras, en el partido socialista mantienen la cautela. Si la defensa de su 'número tres' hasta ahora era cerrada, este jueves los socialistas están siendo más prudentes con sus declaraciones públicas. Así, su portavoz en el Congreso, Patxi López, no ha querido pronunciarse al respecto a su llegada a la Cámara Baja, donde ha señalado que esperarán a conocer el informe para hablar y que también lo hará el propio Cerdán.

"Cuando conozcamos el informe, lo veamos y lo leamos, hablaremos. Incluso hablará el propio Santos. Hasta entonces no vamos a decir nada", ha aseverado López, al ser preguntado por laSexta acerca de por qué están tan seguros en el partido de que Cerdán no está detrás de ningún contrato amañado.

Una cautela que contrasta con la contundencia de la víspera, cuando el PSOE descartó de plano la implicación de su secretario de Organización. Y es que, el mismo miércoles por la noche, tras trascender las primeras informaciones sobre el informe en cuestión, el PSOE emitió un comunicado en el que aseveraba que "Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública". "Jamás ha cobrado una comisión por ello", aseveraba.

La jornada se prevé my complicada para el PSOE, con el PP sacando toda la artillería. Un ejemplo ha sido la entrada de Santos Cerdán al pleno del Congreso. Allí, la bancada del PP le ha recibido con gritos de "dimisión, dimisión" y dando patadas en el suelo en señal de protesta.