El audio entre Koldo y Ábalos que apunta al papel clave de Cerdán en licitaciones de obra pública: "Habla con Santos, eh"

El informe de la UCO de la Guardia Civil que finalmente ha visto la luz este jueves sitúa al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como presunto gestor de las mordidas que se embolsaba la trama Koldo. Ese informe, al que ha tenido acceso laSexta, contiene diversas conversaciones grabadas por el propio Koldo García sobre adjudicaciones de obra pública y pagos asociados a esas adjudicaciones que apuntalan esa tesis.

Una esas grabaciones data del 9 de abril de 2019 y recoge una conversación entre el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, en la sede del Ministerio. Según resumen los investigadores, Koldo comienza hablando de "licitaciones de obra pública" del departamento para aludir después a "cantidades que ya les habrían sido abonadas y otras que estarían pendientes de pago" y que asociaba ala "presión ejercida" por Cerdán en licitaciones de Logroño y Sevilla.

Koldo destacaba que desde el Ministerio se habrían adjudicado licitaciones por valor total cercano a los 700 millones de euros y que recientemente se había dado una obra de 70 millones. Asimismo señalaba que, tras hablar con Isabel Pardo de Vera -expresidenta de Adif también imputadaen la causa por la contratación de la pareja de Ábalos en empresas públicas- de 14 licitaciones a realizar ese mismo mes, cinco "debían adjudicarse a empresas concretas".

"Yo he hecho un cálculo aproximado más o menos, y tú has dado, más o menos eh, a grosso modo por encima, que se puede equivocar en algo, pero estamos rondando los 700 millones ¿vale? Yo creo que esto, eh, ya hay que aplicar un poco y, eh, porque les has dado una de 70 ahora, que no han dicho nada", señalaba Koldo, de acuerdo con la transcripción contenida en el informe.

Posteriormente, aparentemente alude a esas licitaciones que debían ir a empresas concretas. "Mira, lo de Adif, es el día 26, se aprueban 14 obras ¿vale? 14 presupuestos, para sacarlos ya a licitación este mismo mes ¿vale? De esas 14 hay cinco, ¿vale? Que me comenta Isabel, estas cinco hay que dárselas o…, Acciona, Sacyr, Ferrovial o (ininteligible)", reza el documento de la Guardia Civil.

La conversación continúa y Koldo detalla lo que al parecer ha hablado con Pardo de Vera: "Estas cinco ¿vale?, hay que hacer una Acciona, otra Sacyr, y me dice ella, tengo que darle una a Ferrovial ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?". Ante lo que Ábalos le advierte: "Habla con Santos, eh". Una alusión en la que la UCO pone el foco y a la que Koldo respondía: "No, si yo ya he hablado con él".

Los investigadores deducen de este intercambio, por un lado, "la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras" en el departamento de Ábalos, puesto que Koldo decía haber indicado a Pardo de Vera que le diera dos licitaciones y el resto las decidiera ella. Por otra parte, consideran "de especial relevancia" que Ábalos "le ordenase que hablara con Santos antes de decidir nada", a pesar de que este "no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno" y por entonces solo era secretario de Coordinación Territorial del PSOE.

La 'discreción' de Cerdán

En otro punto del extenso informe de la UCO, que tiene 490 páginas, se recoge una conversación del 21 de enero de 2021 entre Koldo, Cerdán y Ábalos, en la que hicieron lo que los investigadores describen "un repaso detallado de los pagos efectuados hasta la fecha". Los agentes destacan que, durante el transcurso de esa conversación, el actual número tres' del PSOE interrumpe en varias ocasiones "con el propósito de evitar que determinados extremos fueran expresados en voz alta".

Lo consideran una señal de su "clara intención de preservar la discreción sobre lo tratado". "Esta actitud evidencia un intento de dotar de seguridad a los hechos que en la conversación se estaban abordando", reza el informe. En concreto, la transcripción recoge lo que parecen reticencias de Santos Cerdán para decir ciertas cosas en voz alta: "Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto", dice.

Como Koldo sigue hablando de cifras, le interrumpe para abroncarle: "¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla". Y en otro momento de la conversación insiste: "Ya está, que no hay que decir tantas cosas… pun, se pone, se ve y, y se rompe… que es lo que… y se tienen aquí ¡joder! que no hay ningún... y, y no hablar… punto". Un intercambio que Cerdán zanja así: "Pero si hay, hay, si hay algo se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto".