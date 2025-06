Sánchez tira de 'manual de resistencia' tras el demoledor informe contra Santos Cerdán con medidas insuficientes para todos

Tras el demoledor informe de Unidad Central Operativa (UCO) contra el que hasta hace unas horas era 'número tres' en Ferraz, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tira de 'manual de resistencia'. Actitud en línea con su estrategia desde que llegó a Moncloa y en honor al libro que él mismo firma, pero que no a todos convence. Mientras que la oposición sigue en su línea de exigir elecciones, los socios de investidura optan por presionar en busca de una respuesta más contundente.

Apenas horas después de conocerse el análisis de los investigadores de la Guardia Civil en el marco del 'caso Koldo', Sánchez acudía al cuartel general de la formación, cada vez más cercada por escándalos, para dar explicaciones. Allí, ante periodistas ansiosos por respuestas reiteró sus disculpas "a la ciudadanía", además de admitir su responsabilidad por haber confiado en Cerdán.

Declaraciones que acompañó con el anuncio de 'medidas' que se presentan insuficientes para muchos. Por un lado, informó que si bien las cuentas del PSOE se encuentran a disposición del Tribunal de Cuentas, él como máximo líder de las filas socialistas ordenará una auditoría externa sobre ellas. Además, "de cara al comité federal" previsto para el cinco de julio, impulsará "una reestructuración general del PSOE", más allá de la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización y la entrega de su acta como diputado.

"No está afectando al Gobierno" o sí

Se trata de movimientos que se limitan al entorno de Ferraz, pues a sus ojos "esto no está afectando al Gobierno de España", pero lo cierto es que en el mismo Consejo de Ministros surgen peticiones de contundencia. En concreto, fue la fundadora de Sumar, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguró que la ciudadanía no necesitaba tantos 'perdones', sino "hechos".

De hecho, instó al ala socialista del Ejecutivo al que pertenece a un "reseteo" de la legislatura, así como "un nuevo marco de relaciones entre el PSOE y Sumar". Por eso, sin evitar mostrarse "enfadada", Díaz anunció que pedirán "la reunión de la comisión de investidura": "Tiene que haber un giro de 180 grados. Respeto de igual a igual".

Encuentros y explicaciones

Un encuentro que también exigen los socios parlamentarios del socialismo, como son los neoconvergentes que lidera Carles Puigdemont desde Waterloo. Era la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, la que informaba de la hoja de ruta de su formación tras valorarlo de forma interna. Quieren abordar cara a cara con Sánchez la "viabilidad" de la legislatura, ante sus pretensiones de aguantar hasta 2027.

Tampoco están satisfechos con la reacción del socialista los Comunes, Podemos, EH Bildu o ERC. Formación que exige un pleno monográfico en la Cámara Baja sobre este asunto, así como una "limpieza total" en todos y cada uno de los ministerios del Gobierno de España. Desde el PNV, sin embargo, se muestran más cautos a la hora de reaccionar sin cerrar la puerta a ninguna posibilidad, entre la que cabe una moción de censura contra el presidente del Gobierno.

Mucho ruido y pocas nueces del PP

Una iniciativa que tendría que partir del Partido Popular (PP) por una cuestión de aritmética parlamentaria, la cual, no obstante, también se presenta insuficiente para llevar a Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. Por ello, los 'populares' descartan presentarla, al tiempo, eso sí, que no dudan en continuar exigiendo elecciones generales.

Y como Génova no quiere actuar, Feijóo opta por dejar un recado a los socios de Sánchez. Dice que "tienen la ocasión de salvar algo de honor y evitar que todo esto les arrastre" como "cómplices de la mayor corrupción de la democracia", al tiempo que no duda en cargar contra ellos: "No lo harán por amor a España, pero que lo hagan por amor propio", aseguró el presidente 'popular' desde la sede del partido minutos después de que finalizara la de Sánchez.

Un llamamiento y actitud sin ninguna novedad, pues se repite desde que empezaron a surgir las presuntas corruptelas en el entorno de Sánchez ya hace meses. De hecho, el único movimiento destacable del PP en este aspecto ha sido la convocatoria de manifestaciones contra el Gobierno de Sánchez, que no siempre han contado con el respaldo civil esperado. En definitiva, mucho ruido y pocas nueces para llegar a Moncloa y sacar a un Sánchez anclado al poder.