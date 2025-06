Los audios de Koldo que sitúan a Cerdán en la cúpula de la trama corrupta: "El hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero"

El informe de la UCO de la Guardia Civil sitúa a Santos Cerdán en lo más alto de la cúpula de la 'trama Koldo'. Los investigadores creen que se encargaba de 'gestionar' las mordidas y así lo reflejan en ese extenso informe, que vio la luz este jueves y precipitó la dimisióndel hasta entonces 'número tres' del PSOE, mientras el partido queda muy tocado.

Los investigadores han transcrito conversaciones grabadas por el propio Koldo García con José Luis Ábalos -antes y después de su etapa al frente del Ministerio de Transportes- y con el propio Cerdán, que dan cuenta de cómo se habrían estado repartiendo durante años las presuntas comisiones ilegales obtenidas a cambio de adjudicaciones. laSexta ha tenido acceso a esos audios. Repasamos a continuación algunos de los más reveladores.

Pagos 'pendientes' a Ábalos

Una de las conversaciones que reflejan ese reparto de comisiones la mantuvieron Koldo y Cerdán el 2 de febrero de 2022. En ese audio, ambos debaten sobre la cantidad que quedaba pendiente por abonar a Ábalos, que ya no era ministro y para entonces habría percibido 550.000 euros, según creen los agentes de la UCO. El intercambio es el siguiente:

Santos Cerdán (S): Yo les pedí a estos lo de Sevilla.

Koldo García (K): Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona.

S: [Ininteligible] (…) Que se la voy a dar, 550.000 Euros.

K: Sí, cierto.

S: [Ininteligible] 550.

K: Cierto, es verdad.

S: Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá.

K: [Interrumpe] No eso no es así, es de, de Murcia.

S: [Interrumpe] [Ininteligible] De, sí, y Logroño me dicen ellos y después lo que nos queda es lo de Sevilla.

K: No, ¿y lo de Barcelona?

S: 550.000 y de ahí descontamos.

"Santos se ha quedado con dinero"

El informe de la UCO señala que la trama habría cobrado 620.000 euros como contraprestación por presuntas licitaciones amañadas. En otra de las conversaciones, esta entre Koldo y Ábalos y con fecha del 23 de noviembre de 2023, ambos hablaron de las cantidades que, según ellos, tenían pendientes de cobro. Koldo no parece estar contento y se queja a Ábalos de que Cerdán supuestamente se está quedando con los beneficios:

K: Sí, 450.000 euros que te debe… y a mí me debe 130 más otros 100, 5.500, o sea que imagínate… Y el hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad… para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más.

"No tengo un puto duro"

Durante esa misma conversación de noviembre de 2023, Ábalos lamentaba que se había quedado sin dinero, ante lo que Koldo le preguntó cómo se había podido gastar 470.000 euros en dos años:

Ábalos (Á): Yo qué sé, Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy con 50 euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas.

Koldo: Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo… por cojones.

Á: Sí, me va dando 1.000, 4.000… y aun así, aun así, la verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid… un huevo… y con más de cincuenta y tantos mil.

K: Pero que no encastas [fonético]…

Á: ¿Qué?

K: … 470.000 euros en dos años.

Á: ¿Cómo?

K: Si no te gastas 470.000 euros en dos años [tose]… no me jodas.

"Voy a pedir a Santos que me dé dos obras"

Ese mismo día, 23 de noviembre de 2023, Koldo alegó que necesitaba reunirse con Cerdán para pedirle que le consiguiese dos obras de las que poder sacar beneficio y repartírselo con Ábalos. Y se mostraba muy enfadado con Cerdán.

K: (...) Le voy a intentar pedir a Santos que me dé dos obras, si me da dos obras de treinta y cinco, yo ahí consigo medio kilo fácil, y se lo voy a pedir directamente y sé a quién. Entonces, lo que me da, yo la mitad te lo voy a dar, la otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás. Pero le tienes que decir, no, no que le voy a pedir dos obras, es decir, "o hablas con Koldo o nos vamos a meter en un lío gilipollas, que lo llevamos dejando tirado dos años y medio", tú no [carraspea]. Pero que lo sepa, y luego hablar mal de mí que se corte, no sea que yo empiece hablar mal de él. Y aquí perdamos todos. Que yo ya tengo cincuenta y cuatro años y ya no tengo 35, no soy un niño que me utilizó para lo que quería y todas sus cositas, ¿vale?, y ya soy adulto y tengo una mujer y una hija. Cómo me joda, yo también sé joder.

(...)

K: Yo lo único que te pido, porque yo le voy a apretar a SANTOS como Dios manda y tengo la fórmula para hacerlo. Pero si no me da cinco minutos, no le puedo joder, porque lo que no voy hacer es mandarle un mensaje ni una foto.

Á: Y yo no tengo ya ni para pagar las cuotas de mi hipoteca, qué quieres que te diga, o sea…

(...)

K: Pero que todos van a lo mismo, ¿eh? Mira, hasta en casa nos están jodiendo. Y es, es… mira, por Dios, consigue que Santos me reciba cinco minutos, y te consigo 450.000 euros. Pero en un mes. Que sé cómo hacerlo. No, que se va… hombre, se va a reír de su puta madre. Llevo detrás de él un año para que me reciba. Y el que le dijo al...al jefe, al boss… que yo estaba por la Fiscalía fue Santos.

Á: Yo creo que también. Pero cuando… él te acuerdas que en un Comité Federal…

K: Sí, sí. […]

(...)

K: Jefe, consigue que me vea cinco minutos Santos, necesitamos eso. Y él está capacitado, porque Óscar le escucha. Conseguimos dos putas obras y que le follen.

Á: Sí, sí, pero tiene que estar todas identificadas… no esperar otra vez.

K: No, no.

Á: Tienen que decirnos que están [ininteligible].

K: Yo las busco que salgan en enero, febrero, de las dos, una en ADIF y otra en Carreteras, para no mez…[fonético], para…diferenciar…cincuenta [ininteligible] en cada una y se acabó. Y una empresa seria y fuera. Venga voy a pagar.

"Santos se hace 'el Dumbo'"

Ya en los últimos años, la relación con Cerdán se había enfriado y esa no es la única conversación en la que Koldo se muestra molesto con él. En otro intercambio con Ábalos, en este caso del 18 de noviembre de 2020, Koldo se quejaba así de que Cerdán estaba eludiendo algo:

K: A ver, jefe, vamos a ver, que me quede claro. Mira, atentamente. [Baja el tono de voz] con lo de Santos, el señor Santos se está haciendo "el Dumbo" pero más allá de lo exagerado. Pero como digo, ya he hablado con él en dos ocasiones, y yo creo que ya se está pasando de listo. Te queda "San Feliú y El Mayor", son trescientos cincuenta (…)

La cautela de Cerdán

Reseñable es también otro intercambio, esta vez a tres bandas, del 21 de enero de 2021, en el que Cerdán interrumpe la conversación en varias ocasiones, aparentemente para evitar que se dijeran según que cosas en voz alta. Un celo que podría corresponder a un temor a ser grabado, como, en efecto, estaba ocurriendo..

K: Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres.

S: Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto.

K: Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y [ininteligible, hablan los dos a la vez]

S: ¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla

A: Ya está.

K: 70 de [ininteligible]

S: Koldo…

A: Por favor…

S: …que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas…pun, se pone, se ve y, y se rompe… que es lo que… y se tienen aquí ¡joder! que no hay ningún... y, y no hablar… punto.

A: La verdad es que sí.

S: Que no hay ningún problema aún… que no hay que saber nada, ya está.

K: Vale, pues ya está [ininteligible]. S: ¡Joder! a eso voy, [ininteligible] la verdad.

K: Y… y seria.

S: Pero si hay, hay, si hay algo se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto.