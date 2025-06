Feijóo cree que Sánchez "no tiene escapatoria" por el 'caso Cerdán': "Tiene que irse por cómplice y mentiroso"

Alberto Núñez Feijóo ha mantenido su tono elevado contra el Gobierno "indecente" de Pedro Sánchez, insistiendo en llamar "mafia" al Ejecutivo tras conocerse el informe de la UCO que involucra a Santos Cerdán en una presunta trama de corrupción junto a José Luis Ábalos y Koldo García. En alusión a ese informe, Feijóo cree que tienen "490 páginas de motivos" para cargar contra este Gobierno. "¿Habrá más? Probablemente", ha añadido el líder del PP.

"A la mafia solo se le puede llamar mafia, no teníamos duda de que no son honestos. Acertamos en la manifestación y por eso les molestó. Que se vayan preparando, España no va a resignarse y han despertado una reacción cívica sin precedentes. No somos como ellos", ha trasladado Feijóo desde Málaga, donde ha sido acompañado por Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

"El político o es honesto o es un trincón. El que trinca se va a la calle, no cabe", defiende Feijóo, que ha pedido "la confianza de los españoles" para llegar a la presidencia del Gobierno. "Sé gobernar, lo he hecho, sé con quién lo tengo que hacer", insiste el líder del PP, que ha lanzado varios compromisos en caso de que llegue al Palacio de la Moncloa.

Feijóo se ha comprometido a cesar "automáticamente" a un fiscal general del Estado en caso de que sea imputado, a recuperar las penas de prisión por malversación de dinero público y a recuperar los delitos de sedición y de referéndum ilegal en el Código Penal.

Para Feijóo, sin la democracia "no somos nadie", una democracia que se ha comprometido a defender si llega al Gobierno, que ha instado a la ciudadanía a "echar a Sánchez bien" para que "se vaya definitivamente". "España está despierta y decidida", cree Feijóo, que ha cerrado el acto preguntándose "hasta cuándo va a aguantar" el Gobierno de Sánchez.

Juanma Moreno: "He pasado vergüenza como español"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido haber sentido "vergüenza" por los audios que han salido a la luz del 'caso Cerdán'. "Me ha dado vergüenza cómo se repartían el dinero, cómo se hablaba de las mujeres. ¿Hasta dónde tenemos que aguantar para que este Gobierno se vaya?", se pregunta.

Entre gritos de "Pedro Sánchez, dimisión", Moreno ha contestado: "No creo que dimita". Moreno ha elogiado a Alberto Núñez Feijóo y considera que el momento en el que llegará a ser presidente del Gobierno "llegará". "En cuanto haya una oportunidad de elecciones en España, Feijoo será presidente", ha sentenciado.