Zaida Cantera, contundente con Santos Cerdán: "Jódete, ya era hora. Ahora se ve qué cara tienes"

Zaida Cantera ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de Santos Cerdán. Del exsecretario de organización del PSOE, al que un informe de la UCO le sitúa en el epicentro del caso Koldo como presunto gestor del dinero procedente de las supuestas mordidas y adjudicaciones de la trama.

La exdiputada ha sido muy clara con quien fuese número tres socialista: "Me dicen que por qué no avisé. Si avisé, a dos personas. Les dije que no hablaran en positivo de él porque se iban a quemar. Me lo han agradecido".

Su mensaje para Cerdán, contundente: "Jódete. Ya era hora. Has hecho mucho daño y ahora se ve qué cara tienes. A mi familia la ha hecho mucho daño. Fue diciendo por ahí que a mí se me quita la portavocía de Defensa porque iba a salir algo mío en la prensa. Hubo empresarios que se lo creyeron".

"Se puso en duda mi profesionalidad cuando estaba trabajando, viajando... no por mí ni por el PSOE, sino por España. Se trajo aquí lo de la OTAN en el 40 aniversario. Lo logramos, y ahora todo eso queda manchado por estos. Ese trabajo, no el mío, sino el de toda la delegación", expresa.

Santos Cerdán, por su parte, ha vuelto a reiterar que va a dejar su acta de diputado. Será el lunes, tal y como ha anunciado en palabras que recogen en el Diario de Navarra: "No me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia".

Tras salir el informe de la UCO, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, compareció ante los medios para pedir "perdón" a la ciudadanía y para afirmar que no va a convocar elecciones anticipadas, algo que le ha exigido Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.