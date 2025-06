Sesión de control en el Congreso, en directo | Rufián, tajante ante Sánchez: "No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. La culpa será del PSOE"

Mónica García asegura que la corrupción "nos avergüenza y nos abochorna" La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que la corrupción "nos avergüenza y nos abochorna a los que somos realmente servidores públicos". Así ha respondido a la diputada del Grupo Parlamentario Popular Ester Muñoz, quien le ha preguntado si cree que ha merecido la pena su tiempo como ministra de Sanidad. Compartir en X

Illa no tiene inconveniente en que le investiguen por el caso Cerdán: "Nada que esconder" El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que no tiene ningún inconveniente en que le investiguen por la supuesta trama de comisiones en la que presuntamente están implicados el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor de éste, Koldo García: "No tengo nada que esconder". "Estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida", ha dicho en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, después que el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, le haya pedido explicar si está implicado en la presunta trama. Illa ha asegurado que no sabe si le han investigado, aunque deduce que sí: "Si me han investigado, no lo sé. Deduzco que sí. Desde que era ministro deduzco que sí. Y no tengo ningún inconveniente en que me investiguen. No tengo nada que esconder", ha sostenido. Compartir en X

Armengol critica la imagen que se ha dado en la sesión de preguntas: "Piensen en la ciudadanía" La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha lamentado la imagen que se ha trasladado en la sesión de preguntas, dejando claro que "no es la adecuada" para la ciudadanía de este país. "Ha habido algunas señorías que han intentado interrumpir esta sesión para que no se desarrollase con normalidad, y eso no lo vamos a permitir", ha advertido, recordando que esta es "la casa de la democracia". De esta forma, ha tomado la decisión de retirar del diario de sesiones los insultos y las cuestiones realizadas con falta de decoro. "Les hago la reflexión de que piensen en la ciudadanía y en la imagen que están dando". Compartir en X

Óscar López recuerda los casos de corrupción del PP: "Lecciones, ninguna" El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha protagonizado un 'choque' con el 'popular' Eduardo Carazo, dejándole claro que del PP no acepta "lecciones" tras recordar los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el partido liderado por Feijóo. Unas declaraciones que ha realizado después de que Carazo acusase al PSOE de "saberlo todo". "Quitaron a Ábalos para poner a Cerdán, pura mafia", ha indicado el 'popular'. Compartir en X

Yolanda Díaz y tres ministros de Sumar se ausentan del Congreso La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Ernest Urtasun, Sira Rego y Mónica García no han acudido este miércoles al Congreso. Ninguno de los tres tenían una pregunta que realizar y, por tanto, han decidido no asistir al pleno. Un gesto que se puede interpretar como no dar sustento al PSOE tras el estallido de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán. Compartir en X

Gamarra acusa a Sánchez y Montero de conocer la trama y taparla Cuca Gamarra ha hecho hincapié en que "el PSOE es cosa del Gobierno" y que "no actuaron como lobos solitarios". "Sánchez y usted (en referencia a Montero), lo sabían y lo taparon. 700 millones desviados a través de la contratación pública", ha indicado. Compartir en X

Sánchez se defiende ante Rufián: "No hay una sentencia firme" Sánchez se ha defendido ante el ataque de Rufián, a quien le ha insistido en que "no hay una sentencia firme" sino que son "indicios". Así, ha dicho que ante el caso de corrupción "el PSOE asume su responsabilidad y actúa con contundencia ante un golpe duro en o político y en lo personal". "Pero no voy a aceptar que se haga de la anécdota una categoría porque la izquierda no roba. El informe de la UCOno hay ningún indicio que apunte la financiación irregular del partido", ha añadido. Compartir en X

Sánchez, a Rufián: "Cuando como no tengo sobremesas y no dejo el móvil como Mazón" El presidente del Gobierno ha espetado a Rufián que él cuando come no tiene "sobremesas y no dejo el móvil como hizo Mazón". "Lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo: tolerancia cero contra la corrupción y defender el Gobierno", ha comentado. Así, ha indicado que "estamos abiertos a escuchar a los grupos parlamentarios para recuperar la confianza perdida por parte de los ciudadanos después de este caso". Compartir en X

Feijóo, a Sánchez: "No me faltan ganas para la moción de censura, me faltan cuatro votos" "No me faltan ganas para la moción de censura, me faltan cuatro votos". Así de tajante se ha mostrado el líder del PP con Sánchez, quien le retó a que presentara una moción de censura contra él tras el estallido de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán. A pesar de que este martes Feijóo reconoció que una moción estaría abocada al "fracaso" hoy ha amenazado al presidente del Gobierno diciendo que tan solo le quedan "cuatro votos" para sacarla adelante. Compartir en X

La bancada del PP grita a Sánchez: "Dimisión" La sesión de control ha comenzado con un rifirrafe entre la bancada del PP y la del PSOE. En un momento dado los diputados populares han gritado a Sánchez que dimita, ante lo que la presidenta de la Cámara ha tenido que pedir tranquilidad. Compartir en X

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará este miércoles en el Congreso al presidente Pedro Sánchez si "le queda algún respeto" por los españoles, mientras que Santiago Abascal, de Vox, le pedirá un cálculo de "lo que han robado las tramas" descubiertas en el entorno del PSOE. Se trata de las preguntas que los líderes del PP y de Vox han registrado este lunes en el Congreso tras conocerse que Sánchez sí acudirá este miércoles a la sesión de control del Pleno del Congreso después de que se suspendiera la cumbre sobre Oriente Próximo a la que iba a asistir esta semana en Nueva York. Las preguntas registradas, recogidas por Europa Press, anticipan un debate bronco en esta sesión de control. "¿Le queda algo de respeto por los españoles?", es el enunciado elegido por Núñez Feijóo, que viene reclamando la convocatoria de elecciones generales, especialmente tras la crisis por la renuncia del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al verse implicado en la supuesta red de comisiones de Koldo García y José Luis Ábalos. Compartir en X

