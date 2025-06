Feijóo exige a Sánchez elecciones anticipadas: "Tiene toda la responsabilidad. No es el caso Koldo, es el caso Sánchez”

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido ante la prensa en la sede del PP en Génova después de las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tras la dimisión de Santos Cerdán. El líder de los populares considera que las explicaciones dadas por el líder del Ejecutivo son "insuficientes y decepcionantes" y pide "elecciones inmediatas": "No es el caso Koldo. Es el caso Sánchez".

"Sánchez ha comparecido tras ver cómo al número dos del PSOE en el presente se le imputa lo mismo que al número dos del PSOE en el pasado. Todo ello sin olvidar que su entorno personal está siendo investigado por, de momento, diez delitos", ha comenzado Feijóo.

Y ha enumerado: "Cuando está siendo investigada la mujer del presidente, su hermano, su número dos pasado y actual y alguno de sus asesores, hasta el fiscal general del Estado nombrado por él, es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima porque las víctimas somos todos los españoles".

"La partida de nacimiento de este Gobierno está marcada por la corrupción de amañar unas primarias. La de defunción, el sustraer dinero a todos para el beneficio de su entorno personal y político. Es lo que revela el informe de la UCO. Llegaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces", prosigue.

Feijóo, en sus palabras, afirma que "no es creíble" que Sánchez no supiera nada: "El Sánchez que todo lo controla en su partido y en su Gobierno no se enteraba de nada. NO es creíble. Es tan vergonzante que hasta ha usado el mismo tono lastimero y la misma decepción con Santos que Ábalos con Kodo cuando todo estalló. No hay quien se lo crea. Es imposible que pretenda sacudirse la responsabilidad porque la tiene toda".

"Quien debe caer es el 'uno'"

"No hay cortafuegos posible. Sánchez no puede pretender sobrevivir a Ábalos y a Cerdán, y tampoco a todo lo demás. La corrupción ya es la marca de agua de este Gobierno y por ello esto debe terminar. Sánchez les nombró. Sánchez les renovó la confianza incluso tras conocer indicios y sospechas sustanciales. Les dio el escaño a todos, y a Ábalos le seguimos pagando", insiste.

Ha hecho mención Feijóo a la auditoría externa anunciada por Sánchez, que dice que "no va a sosegar nada": "El PSOE encargó una en el ministerio de Transportes y concluyó que todo estaba bien. La auditoría se la está haciendo el Supremo y la UCO. Auditoría, al Gobierno que son los que han amañado contratos. Tiene que marcharse y poner fin a la escapada. Sobrevivir ya no es una opción".

"Ha quedado en una situación imposible. No hay huida hacia adelante. Es hacia ningún sitio. Cambiar a Ábalos por Cerdán no sirvió de nada. Cambiar a Cerdán por otro no servirá. Quien debe caer es el 'uno'", dice Feijóo.

Y explica: "Ninguna trama de corrupción asigna un nombre en clave a alguien ajeno a ella. El domingo le pedí que se rindiera a la democracia. Hoy le pido que se rinda a la Justicia. Que no la controle, y que colabore con ella desde fuera de la Moncloa".

Sánchez pide "perdón" y descarta elecciones

Previamente, quien compareció ante los medios fue Pedro Sánchez. En palabras ante los medios, el presidente del Gobierno pidió "perdón" por el caso de Santos Cerdán y afirmó que ha sido durante la jornada de hoy cuando ha tenido conocimiento de los informes de la Guardia Civil sobre su secretario de organización.

Así lo ha dicho desde la sede del PSOE en Ferraz: "Hasta esta mañana, yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Son indicios graves, y a lo largo de esta tarde le he pedido su dimisión, su renuncia al acta y, por eso, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. No debimos confiar en él. Desgraciadamente, en este mundo no existe la corrupción cero".

Sánchez, que ha insistido que las elecciones serán en 2027, ha anunciado una "auditoría externa" y una "reestructuración general del PSOE": "Debe existir tolerancia cero contra la corrupción".

"Tengo mis virtudes y mis defectos, pero siempre he creído y trabajado por la política limpia. Quiero que sepan que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza que todo un proyecto político del que dependen millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos", ha expresado Sánchez.