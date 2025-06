El audio de Cerdán, Ábalos y Koldo sobre mordidas: "Yo he recibido 450.000 de la primera tanda. Estas son mis cuentas"

El goteo incesante de extractos de conversaciones entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y Santos Cerdán, por entonces diputado por Navarra, reveladas en el informe de la UCO sobre la trama Koldo han provocado un tsunami en el PSOE.

En ese informe de casi 500 páginas remitido por los agentes al juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, destaca una conversación telefónica entre Koldo García y Santos Cerdán que se produce el 21 de enero de 2021.

En esa conversación, el entonces asesor de Ábalos detalla, según interpretan los agentes, las cantidades de dinero que Ábalos y él habían recibido procedentes de adjudicaciones de obra pública, que se correspondería únicamente con lo entregado por Santos.

"Vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas", le dice Koldo a Cerdán.

"No, yo no me las sé de memoria", le responde el ahora secretario de organización de los socialistas.

Poco después de esa conversación, el mismo 21 de enero de 2021 mantienen otra llamada en la que se les une Ábalos y en la que Santos, según el informe de la Guardia Civil, interrumpe varias veces para evitar que determinados detalles se expresen en voz alta en una "clara intención de preservar la discreción sobre lo tratado".

Los agentes no tienen dudas: "Esta actitud evidencia un intento de dotar de seguridad a los hechos que en la conversación se estaban abordando". En la conversación parece que Koldo se defiende de las sospechas de que se haya quedado con dinero.

"Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy seguro de que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres", explica Koldo García.

"Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto", le insiste Santos Cerdán.

"Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y (ininteligible, hablan los dos a la vez)", sigue Koldo. Pero Cerdán le corta: "¡KOLDO! Que no quiero que hables de esto, que no se habla". "Ya está", media Ábalos. "70 de (ininteligible)", sigue Koldo. Pero Ábalos le pide también contención: "Por favor".

Y llega la reprimenda de Cerdán: "Que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas… Pun, se pone, se ve y, y se rompe… que es lo que… y se tienen aquí, ¡joder! Que no hay ningún... y, y no hablar… punto".

Estas grabaciones fueron halladas por la UCO en un disco duro durante el registro en la casa del exasesor de Ábalos el día de su detención, el 20 de febrero de 2024. Unos audios que reflejarían la participación activa de Santos Cerdán en la gestión y la mediación para obtener mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.