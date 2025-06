Las amenazas de Koldo a Santos Cerdán en sus conversaciones con Ábalos: "Como me joda, yo también sé joder"

¿Qué podemos esperar? Según palabras de Koldo a sus allegados, esto no ha hecho más que empezar y vienen meses de "malas noticias". Santos Cerdán, exnúmero tres de Pedro Sánchez, señalado por el informe de la UCO.

Koldo García, exasesor del PSOE, expresó su desconfianza hacia Santos Cerdán, quien lo contrató con el apoyo de Ábalos. En audios revelados por El Periódico, Koldo amenaza a Cerdán con exponer grabaciones comprometedoras si no se reúnen. Koldo acusa a Cerdán de apropiarse de dinero y de realizar acciones más graves que las suyas. La UCO sitúa a Cerdán en el centro del 'caso Koldo', implicándolo en presuntas mordidas y adjudicaciones.

Koldo García no se fiaba de Santos Cerdán. No confiaba ya, en 2023, de quien hizo que el PSOE le contratase y de que Ábalos lo nombrara su mano derecha. Tal era la situación entre ambos que incluso, en unos audios con el exministro, llega a amenazar al que fuera número tres de Pedro Sánchez y secretario de organización de los socialistas.

Así se desprende de unos mensajes del propio Koldo con Ábalos, revelados por El Periódico gracias a fuentes cercanas al exasesor del que fuera ministro de Transportes, en los que queda claro la relación entre ellos estaba prácticamente rota: "Como me joda, yo también sé joder".

"El hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante mía", dijo Koldo a un Ábalos al que también le reconoció que había amenazado a Cerdán: "Le he escrito. Le he dicho que o me ve cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha en Pamplona".

Y es que, tal y como le dice Koldo a Ábalos, Cerdán había hecho "cosas mucho más graves" que él: "Te garantizo que no te puedes ni imaginar. Lo tuyo es un juego de niños comparado con lo suyo".

Al final, pudieron contactar tras, como expresa Koldo, "un año" detrás de Cerdán. "A mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil", le respondió el exsecretario de organización socialista.

Cerdán, señalado por la UCO

El informe de la UCO ha situado a Santos Cerdán en el centro del llamado 'caso Koldo'. Según los agentes, es él quien se habría encargado, presuntamente, de gestionar las supuestas mordidas y adjudicaciones en la trama.

De momento, y a pesar de que había confirmado que iba a entregar su acta de diputado, sigue sin hacerlo por, según parece, carecer de firma digital. En el PSOE, según fuentes socialistas a laSexta, están tranquilos y confían en que lo hará el lunes.

Mientras, Pedro Sánchez, una vez salió a la luz el informe de la UCO, convocó a los medios en Ferraz para pedir "perdón" a la ciudadanía y para reiterar que no habrá elecciones anticipadas en España. Es justo lo que le exige Feijóo, líder del PP y de la oposición, que ya no habla de caso Koldo sino de "caso Sánchez".

Son ocho las grabaciones de las que se tienen constancia en estos momentos, realizadas entre 2019 y 2023. Koldo, en ese sentido, ha advertido de que esto no ha hecho más que empezar y que vienen "meses de malas noticias".