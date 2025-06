Sánchez pide "perdón" a la ciudadanía y descarta convocar elecciones: "No debimos confiar en Santos Cerdán"

Tras estallar el terremoto político en el PSOE, con la presentación de un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso laSexta, y que señala a Santos Cerdán como el líder de una trama que gestionaba "los pagos" de las presuntas mordidas de la trama Koldo, el presidente del Gobierno ha pedido "perdón a la ciudadanía".

En una comparecencia, desde la sede del Partido Socialista, desde Ferraz, Pedro Sánchez ha recalcado que estaba "convencido de la integridad" del, hasta este mismo jueves por la mañana, secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. "Hasta esta mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán". De hecho, su primer mensaje ha sido el de pedir "perdón a la ciudadanía" y asegurar que ha querido hablar ante la prensa para "dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la UCO".

Con un tono muy serio y voz a medio gas, actitud que ha mantenido durante la corta comparecencia, Sánchez ha recalcado que, hasta ahora, no había pruebas contra Santos Cerdán y de ahí su defensa. Hay que recordar que en los últimos días han sido muchos los miembros, tanto del PSOE como del Ejecutivo, a los que no les temblaba la mano al ponerla en el fuego por Cerdán. Este mismo miércoles, la vicepresidenta María Jesús Montero decía: "No me preocupan nada. La Justicia tiene que hacer su trabajo".

Pero este jueves todo ha cambiado. La defensa de Cerdán por su implicación en el 'caso Koldo' se ha caído. Ahora sí hay pruebas, las casi 500 páginas escritas por la Guardia Civil. Por ello, el presidente del Gobierno ha explicado que, nada más conocer el escrito de la UCO le ha pedido a Santos Cerdán su dimisión como número tres del PSOE. "Lo cierto es que no existía ningún indicio de Santos Cerdán en el 'caso Koldo'", ha lamentado. "No conocía absolutamente nada. Puede sonar sorprendente, pero este es un Gobierno que respeta el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Aunque Sánchez también ha dicho: "Sin embargo, esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe. Son indicios graves, muy graves", ha seguido explicando Sánchez. "A lo largo de esta tarde he pedido a Cerdán su dimisión, su renuncia al acta y, por eso, quiero pedir disculpas a la ciudadanía".

Pero Sánchez ha ido más allá, ha llegado a asegurar que "el PSOE, y yo, como secretario general del PSOE, no debimos confiar en él. Desgraciadamente, en este mundo no existe la corrupción cero".

Cerdán ha defendido su inocencia ante Sánchez

Por ello, en la comparecencia de la tarde de este jueves, Sánchez no ha dudado en mostrar su "indignación" mezclada con "tristeza", porque esta es la combinación de sentimientos que tiene tras conocer la implicación de Santos Cerdán en una supuesta organización criminal de cobro de mordidas. "Yo tengo mis virtudes y mis defectos, pero siempre he creído y trabajado por la política limpia. Quiero que sepan que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza que todo un proyecto político, del que dependen millones de personas, se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos", ha aseverado.

Por ello, ha recalcado sus disculpas a la ciudadanía, por tercera vez: "Pido una vez más perdón a la ciudadanía. Aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente".

Esta misma tarde, Santos Cerdán ha mantenido una conversación con el presidente del Gobierno. En ella, según ha desvelado el propio Pedro Sánchez, le ha aseverado que era inocente. "La conversación con Santos Cerdán ha sido esta tarde. Él me ha dado sus explicaciones y ha defendido su inocencia. Tendrá que ser la justicia la que dirima esta cuestión", ha desvelado.

Habrá "auditoría externa y reestructuración general del PSOE"

Además, el presidente del Gobierno, se ha mostrado muy duro con Santos Cerdán asegurando que habrá un análisis profundo de la formación socialista. ¿Cuándo? De momento solo ha dicho que "próximamente".

"Debe existir la tolerancia cero contra la corrupción. Por eso, además de haber pedido su dimisión, quiero anunciarles que pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE y que, de cara al comité federal, impulsaré una reestructuración general del PSOE", ha aseverado.

Pero descarta el adelanto electoral

Eso sí, Pedro Sánchez lo tiene claro: no convocará elecciones. Pese a las repetidas peticiones desde el Partido Popular y hasta de miembros del PSOE, como Emiliano García-Page, el presidente del Gobierno ha asegurado que han respondido con contundencia a la noticia de la presunta implicación de Santos Cerdán en la trama Koldo.

"Sobre la convocatoria de elecciones, no. Este Gobierno está sufriendo un asedio de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. El PSOE, cuando encuentra indicios que pueden ser sustantivos de causas judiciales, actúa. La realidad que hay organizaciones políticas que reaccionan y otras que amparan y ocultan", ha sentenciado.

El presidente del Gobierno ha recalcado que el informe de la UCO demoledor contra Santos Cerdán no es una crisis para el Gobierno de España. "Esto no va de mí ni del PSOE ni de los diputados socialistas en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por el país", ha explicado.

Y, aunque ha pedido perdón hasta seis veces por la "gravedad" del asunto, ha matizado que esta polémica no afecta en nada al Gobierno. "Esto no está afectando al Gobierno de España". Tanto es así que ha llegado a confirmar que se presentará de nuevo ante las urnas, pero cuando llegue el momento. "Mi intención será concurrir a esos comicios cuando toca, en 2027". Es decir, que seguirá liderando al PSOE en los futuros comicios.

Sánchez, sobre las primarias que ganó en 2014: "La limpieza y las garantías del proceso son totales"

Uno de los audios recogidos en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recoge una conversación entre Santos Cerdán y Koldo García en el que el primero le pide al segundo que "cuando termine apunta como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas".

Koldo, Cerdán y las primarias del PSOE

Preguntado por el presunto amaño de las primarias socialistas, en las que Sánchez ganó, lo ha tildado de hecho "lamentable". En su opinión, su victoria fue muy amplia: "Me parece que habla de dos votos. En 2014 y 2016, en las dos primarias que yo me presenté, votaron más de 130.000 militantes, o hay más de 130.000 militantes".

Y ha continuado con sus explicaciones: En 2014 creo que gané por más de 17.000 votos. Los procesos de primarias en el PSOE tienen la absoluta garantía. Me decepciona muchísimo, pero la limpieza y las garantías del proceso son totales, con independencia de que pueda ocurrir un hecho lamentable".