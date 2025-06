Santos Cerdán asegura que irá a declarar voluntariamente al Supremo tras el informe de la UCO

Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha confirmado que acudirá voluntariamente a declarar ante el Tribunal Supremo después de que así se lo ofreciera el juez Leopoldo Puente, ya que Cerdán es aforado. Esta decisión sigue al informe de la UCO que le implica en la gestión de pagos ilícitos en la trama Koldo. Cerdán, que asegura que aún no ha leído el informe de 490 páginas, ha dicho que acudirá a declarar. El juez Puente ha levantado el secreto de la pieza separada del caso, señalando indicios de la participación de Cerdán junto a José Luis Ábalos y Koldo García en adjudicaciones indebidas.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, afirma que irá a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo, después de que el juez así se lo haya ofrecido tras hallar "consistentes indicios" contra él, y también después de que haya salido a la luz el informe de la UCO que le sitúa como el encargado de gestionar el pago de las 'mordidas' de la trama Koldo.

El propio Cerdán ha afirmado que acudirá a declarar en respuesta a la prensa en los pasillos del Congreso a su salida del pleno, aunque no se ha parado ante los medios de comunicación. "Sí, voy a declarar", ha dicho, simplemente.

Minutos antes, sentado en su escaño, le veíamos con la vista fija en el móvil. El 'número tres' del PSOE no se ha movido de su asiento en la Cámara Baja desde las 10:20 horas de la mañana de este jueves y es allí donde le ha pillado el momento en que ha trascendido el informe. A su lado se sentaba una de las personas de su máxima confianza, Juan Francisco Serrano, adjunto a la Secretaría de Organización del partido.

Ya en los pasillos, a la salida del Pleno, Cerdán ha confirmado que irá al Supremo a prestar declaración. Y, una vez ha abandonado el edificio, rodeado de una melé de periodistas, ha señalado que no ha leído aún el informe de la UCO que le incrimina. "No lo he leído, tendré que leerlo", ha dicho, incidiendo en que son unas "500 páginas" -en concreto, son 490 folios-. Posteriormente, sin embargo, ha trascendido una fotografía de Europa Press en la que se ve claramente que, en efecto, estaba leyéndolo en su escaño.

El juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado este jueves levantar el secreto de la pieza separada que abrió a raíz de recibir ese informe de la UCO el pasado 5 de junio. En su auto, el juez señala que de ese informe se desprende la existencia de "consistentes indicios acerca de la posible participación" del 'número tres' del PSOE, actuando en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y Koldo García en una adjudicación indebida y a cambio de precio de obras públicas.

Como Cerdán es aforado, el magistrado le ofrece declarar voluntariamente en la causa, asistido por su abogado, el próximo 25 de junio. Y Cerdán, que por la mañana, antes de salir el informe, insistía en no estaba implicado en nada y en que no recordaba conversacionescomo las que ya avanzaban algunos medios la víspera, ahora ha dicho que, en efecto, acudirá a comparecer ante el alto tribunal.