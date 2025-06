La UCO entrega al Supremo una grabación de Santos Cerdán que le implicaría en un presunto cobro de comisiones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo una conversación intervenida al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en la que también participan Ábalos y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Según la 'Cadena SER', en la conversación se menciona que hasta cuatro constructoras les deben dinero por presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública. Esta información motivó registros en las sedes de las empresas involucradas y en el domicilio de Ábalos. El PSOE defiende a Santos Cerdán, asegurando que no ha influido en adjudicaciones ni cobrado comisiones.

Una conversación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en la que también participan el propio Ábalos y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido entregada por la Guardia Civil al Tribunal Supremo dentro de la pieza separada del caso Koldo que investiga Leopoldo Puente.

Según ha avanzado la 'Cadena SER', en esta conversación, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo harían mención a que hasta cuatro constructoras les deben dinero como presunto pago a un amaño de adjudicaciones públicas de obra pública.

Fuentes jurídicas confirman a laSexta que el informe que se ha entregado al juez Leopoldo Puente incluye grabaciones que afectan a Santos Cerdán incautadas a Koldo García, un informe que desencadenó la operación de este martes. Es decir, el registro en el domicilio de Ábalos, en Valencia, así como en varias empresas de Navarra, Valencia y Granada.

El PSOE cierra filas con Santos Cerdán

Fuentes socialistas trasladan a laSexta que Santos Cerdán "no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública", insistiendo en que "jamás ha cobrado una comisión por ello".

"Cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona", añaden.

Las palabras de Santos Cerdán en el Congreso: "No tengo ningún miedo"

Este mismo miércoles, el secretario de Organización del PSOE ha asegurado que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal. "No tengo ningún miedo. No tengo nada de lo que defenderme", ha insistido ante las cámaras. Desde Ferraz han recordado a laSexta que Santos Cerdán ya había reconocido que había preguntado por obras en Navarra como parte de sus funciones.

En conversación con laSexta, fuentes del Gobierno mostraban su máximo respeto a la instrucción y hablan de "tranquilidad absoluta". Según fuentes jurídicas a esta cadena, el informe de la UCO sobre el análisis de las comunicaciones de los investigados en el caso Ábalos con aforados, entre ellos Santos Cerdán, se presentó en el Tribunal Supremo la semana pasada.