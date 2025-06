Elecciones, moción de censura o aguantar el chaparrón: el futuro del Gobierno tras el caso Santos Cerdán

Pedro Sánchez ha descartado convocar elecciones anticipadas, reafirmando su intención de seguir hasta 2027 y subrayando que el PSOE actúa con contundencia ante indicios judiciales. La oposición, liderada por el Partido Popular, ha descartado una moción de censura por falta de apoyos. Los socios del Gobierno, como ERC y PNV, mantienen su apoyo, aunque exigen explicaciones y responsabilidades. Junts y Podemos se muestran críticos, pero no han retirado su respaldo ni solicitado comicios.

Santos Cerdán está en el punto de mira por su presunta implicación en la trama Koldo y unos audios que le relacionan con la gestión de mordidas que también involucran a José Luis Ábalos y Koldo García. Y, aunque no pertenezca al Gobierno, ha afectado irremediablemente a él. Por ello, la pregunta es: ¿ahora qué?

Una de las opciones que se presentan ahora es que Pedro Sánchezdecida convocar elecciones. No obstante, es una alternativa que él mismo descartó durante su comparecencia de este jueves para pedir disculpas por la presunta implicación del exsecretario de Organización del PSOE: "Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027. Y mi intención será, si así lo quieren los ciudadanos y los militantes, concurrir a esos comicios cuando tocan".

De hecho, el presidente del Gobierno recalcó que el PSOE ha actuado con "contundencia" y que no son necesarios unos nuevos comicios porque es la oposición la que está "asediando" al Ejecutivo: "Este Gobierno está sufriendo un asedio de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. El PSOE, cuando encuentra indicios que pueden ser sustantivos de causas judiciales, actúa. La realidad que hay organizaciones políticas que reaccionan y otras que amparan y ocultan".

Una oposición que tiene la segunda alternativa: la moción de censura. Sin embargo, el Partido Popular ha descartado esa opción porque no les dan las cuentas. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez para que le ratifiquen como presidente del Gobierno de España. No voy a ser cómplice como sus socios", aseguraba el presidente popular Alberto Núñez Feijóo.

Eso sí, los populares han invitado a los socios del Gobierno a señalar al Gobierno. Pero, por el momento, los que se han manifestado descartan retirar el apoyo al Ejecutivo. Sumar exige más explicaciones, pero va a mantener su apoyo. Yolanda Díaz explicó ayer que solicitarían al presidente una reunión para "dar un giro de 180 grados a lo social" a la legislatura, mientras que desde Izquierda Unida exigían "depurar responsabilidades".

También pide más explicaciones ERC, pero, como destacaba su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufíán, pesa más que la alternativa al PSOE sea un Gobierno de PP y Vox. Mientras tanto, también el PNV apoya a Pedro Sánchez. Eso sí, como matizaba su presidente Aitor Esteban, hasta que haya una sentencia en firme.

Los dos socios de Gobierno que generan más dudas son Junts y Podemos. En el caso de la formación catalana liderada por Carles Puigdemont, convocaron una reunión de urgencia "para analizar la situación política desatada por la crisis que vive el PSOE y el efecto sobre el acuerdo de Bruselas que ambas formaciones firmaron" y que solicitaron otra al Gobierno para "poder conocer de forma directa la viabilidad de esta intención y tomar decisiones".

Y Podemos se han mostrado como los más duros en lo dialéctico, pero que ni han dicho que vayan a retirar el apoyo ni a pedir elecciones.