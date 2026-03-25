Sánchez afea a PP y Vox su silencio ante "el desastre absoluto": "Callar ante una guerra injusta es un acto de cobardía y complicidad, no es prudencia"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha lamentado que lo que están consiguiendo con la guerra en Irán es "desestabilizar Oriente Próximo, enterrar Gaza ante la indiferencia, y en Irán cambiar a un Jamenei por otro peor". "Eso es lo que han logrado los promotores de esta guerra y a eso han contribuido PP y vox con su silencio o con su apoyo", ha asegurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó duramente al PP y Vox por su silencio ante la guerra en Irán, calificándolo de "acto de cobardía y complicidad". En su comparecencia, Sánchez destacó que este conflicto es un "desastre absoluto" y recordó la "guerra ilegal" de Irak, impulsada por Aznar. Señaló que la situación actual en Oriente Medio es peor que la de Irak, con miles de muertos y desplazados, y un impacto económico negativo en España. Sánchez subrayó que España rechaza participar en guerras ilegales y ha implementado medidas para proteger a sus ciudadanos y la economía, destacando su compromiso con la paz y la estabilidad.

"Callar ante una guerra injusta es un acto de cobardía y complicidad, no es prudencia". Así de tajante se ha mostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el silencio del PP y Vox respecto a la guerra de Irán.

"Esto es un desastre absoluto; es lo que han logrado los promotores de la guerra hasta la fecha", ha dicho Sánchez dirigiéndose a la bancada de la derecha y la ultraderecha en su comparecencia para informar sobre las medidas aprobadas para minimizar la crisis derivada de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Nada más comenzar la comparecencia, Sánchez ha echado la vista atrás y ha vuelto al pasado para recordar que Aznar "nos arrastró a la locura" de la "guerra ilegal" de Irak "para que Bush le invitase a un puro".

De esta manera, el presidente del Gobierno ha recordado lo que provocó "el mayor desastre geopolítico del mundo desde la guerra de Vietnam" y ha dejado claro cuál es la situación actual: "No es el mismo escenario que con la guerra de Irak. Es mucho peor".

Sánchez: "Las bombas siguen callendo"

Así, Sánchez se ha centrado en la actual guerra en Oriente Medio y ha recordado que Irán es una "potencia militar" que lleva "40 años preparándose" para esto. "El pasado 22 de junio mientras Israel arrasaba Gaza, EEUU bombardeó Irán. La gente tiene que saber que hubo otro día, el 6 de febrero, en el que delegaciones de EEUU e Irán estaban negociando y tras muchas dudas Irán se abrió a firmar un acuerdo nuclear. Según todas las informaciones, EEUU tuvo esa propuesta en su mano pero la rechazó y el 28 de febrero empezó a bombardear Teherán sin un objetivo definido", ha señalado Sánchez.

Mientras el líder del PSOE estaba explicando esto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que pedir al diputado del PP Rafael Antonio Hernando Fraile que se calle por sus quejas constantes. Sánchez ha continuado centrándose en la guerra: "las bombas siguen cayendo. Han alcanzado 3.000 objetivos, han destruido hospitales, colegios, y también refinerías que tardarán años en reconstruirse". "¿Para qué está sirviendo está destrucción?", se ha preguntado el presidente.

De esta manera, Sánchez ha hecho hincapié en que ya hay "2.000 muertos confirmados, 4 millones de personas desplazadas, Netanyahu envalentonado que quiere repetir lo mismo en Líbano, 12.000 millones dólares gastados en operaciones militares, el incremento de precios de combustible, del helio".

"Aquí en nuestro país el diésel y la gasolina ha crecido un 30% y un 35%. El Ibex ha bajado en menos de un mes 5.000 millones por cada día de esta guerra", ha señalado Sánchez. "¿Qué han logrado? Desestabilizar Oriente Próximo, enterrar Gaza ante la indiferencia, incentivar los programas nucleares de Pakistán y Corea del norte, agravar la situación de Ucrania, y en Irán cambiar a un Jamenei por otro peor porque es igual de dictatorial o más que su padre", ha señalado.

Esto, ha dicho Sánchez, "es un desastre absoluto". "Eso es lo que han logrado los promotores de esta guerra y a eso han contribuido PP y vox con su silencio o con su apoyo", ha asegurado el líder del PSOE, quien ha hecho hincapié en que "callar ante una guerra injusta es un acto de cobardía y complicidad, no es prudencia".

De esta manera, Sánchez ha dejado muy claro que España "es un país que no quiere participar en guerras ilegales". "Hemos denegado el uso de Rota y Morón, hemos rechazado incluso los aviones de repostaje, hemos evacuado a 8.000 españoles que quedaron atrapados en los países del Golfo, hemos enviado nuestra fragata más avanzada a Chipre. El gobierno ha aprobado un plan de respuesta con el mayor escudo social de la UE: 5.000 millones de ayudas directas, con exenciones fiscales, políticas valientes", ha defendido.

Así, ha recordado que "cada bomba que cae en Oriente Medio golpea al bolsillo de nuestras familias". "Hemos hecho frente a crisis inéditas. A la pandemia respondimos con ERTE y fondos europeos frente a los recortes de las derechas. A la guerra de Ucrania respondimos con la solución ibérica. A la guerra comercial abierta por EEUU contra Europa respondimos con avales. No elegimos las crisis pero sí cómo salir de ellas: protegiendo a la gente", ha asegurado Sánchez, quien ha dicho que desea que este jueves se aprueban las medidas que el Gobierno ha propuesto para paliar la crisis derivada por la guerra.