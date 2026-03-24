Junts apoyará el decreto anticrisis del Gobierno a cambio de bajar los impuestos a los autónomos

Los detalles Junts condiciona su 'sí' al apoyo PSOE a una proposición no de ley para que los autónomos que ganen menos de 85.000 euros al año no paguen IVA. Fuentes del Gobierno confirman que están a favor de la PNL de Junts.

Junts ha anunciado su respaldo al real decreto ley anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez, que incluye rebajas de impuestos en carburantes y energía, condicionado a que el Ejecutivo apoye su proposición no de ley (PNL) para que autónomos con ingresos menores a 85.000 euros anuales no paguen IVA. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, indicó que esperan el apoyo del PSOE a su iniciativa. Aunque el PSOE está dispuesto a apoyar algunos puntos de la PNL, no hay un compromiso formal. Verónica Barbero, de Sumar, mostró disposición a negociar con Junts, criticando su enfoque en defensa de intereses particulares.

Junts respaldará este jueves en el Congreso de los Diputados el real decreto ley anticrisis que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez el viernes pasado con rebajas de impuestos en materia de carburantes y energía, entre otras medidas, según lo ha avanzado la portavoz de la formación en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, en TV3.

Nogueras ha explicado que su apoyo al Gobierno dependía de que el Ejecutivo apoyase su proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para trasponer la directiva europea para que los autónomos que ganen menos de 85.000 euros al año no paguen IVA. "Contamos que ellos votarán que sí, entonces también contarán con nuestro voto para las medidas del decreto", ha explicado.

La PNL sobre bajadas de impuestos fue registrada por los de Puigdemont el 6 de marzo. En esa propuesta, Junts proponía bajadas de impuestos para autónomos que no están incluidos en el decreto de medidas económicas para paliar las consecuencias económicas de la guerra. Fuentes de Junts reiteran, no obstante, que votarán 'no' al decreto de la vivienda. "Veremos qué hacen (en el PSOE). No sabemos qué harán", añaden.

Minutos después de hacer este anuncio, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reconocido que hay "algunos puntos" que pueden apoyar de esa PNL de Junts. Según ha podido saber laSexta, los socialistas no tienen problema en votar 'sí' a ese punto de la PNL de Junts. En el Gobierno admiten que se están produciendo "gestos y acercamientos mutos" con Junts pese a no existir un compromiso como tal con la formación catalana.

Este martes, la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, mostró su disposición a "negociar lo que haga falta" con Junts, que reclamaba el apoyo a esta PNL que se debate martes y miércoles y se vota el jueves.

Sobre la demanda de Junts sobre su PNL, Barbero dijo tener "la puerta abierta para hablar de lo que quieran hablar", aunque en su opinión "deberían bastarle las familias catalanas" a las que dice defender y que se van a ver beneficiadas por el decreto. "¿A quién defiende Junts, a Caixabank y Blackstone?", preguntó Barbero aludiendo a los que presentó como los dos mayores caseros de España.

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