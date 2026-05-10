Albares, sobre el arresto del español que viajaba en la Flotilla: "Fue una detención ilegal de Israel en aguas internacionales"

Los detalles El ministro de Exteriores ha asegurado que "ahora Saif Abukeshek", que ha aterrizado en el Aeropuerto de Barcelona este domingo, "está libre y podrá dar cuenta de todo lo que hay".

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha calificado de "detención ilegal" el arresto del activista español de origen palestino Saif Abukeshek en aguas internacionales. Abukeshek, quien participaba en la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria hacia Gaza, fue detenido por Israel y ya ha regresado a Barcelona. Albares destacó las gestiones diplomáticas realizadas con Israel, Brasil y la Unión Europea para su liberación. Aunque evitó comentar sobre el estado de salud de Abukeshek, afirmó que se encuentra "bien dentro de las circunstancias". Además, agradeció al personal diplomático por su apoyo constante durante el proceso.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha reiterado que el arresto del activista español de origen palestino Saif Abukeshek, que ya ha aterrizado en el Aeropuerto de Barcelona, se produjo en "aguas internacionales" y ha insistido en que se trató de una "detención ilegal".

"Ahora Saif Abukeshek está libre y él podrá dar cuenta de todo lo que hay. En cualquier caso, lo he dejado claro desde el primer momento: detención ilegal en aguas internacionales donde ningun agente israelí tiene ninguna jurisdicción", ha asegurado este domingo Albares en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Ministerio.

Albares confirmaba que Saif Abukeshek volaba "ya libre hacia España", detenido desde que Israel abordara la semana pasada la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria destino a la Franja de Gaza en la que participaba.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha realizado gestiones diplomáticas "a todos los niveles", incluyendo contactos con Israel, Brasil y la Unión Europea, y ha evitado pronunciarse sobre el estado de salud o las condiciones de detención del ciudadano español, apelando a su derecho a la intimidad, aunque ha señalado que, según las primeras informaciones, se encuentra "bien dentro de las circunstancias".

"Terribles circunstancias"

"A priori se le encontraba dentro de las terribles circunstancias en las que ha tenido que vivir estos días, se le encontraba bien, insisto, dentro de las circunstancias, pero tendrá que ser un reconocimiento médico y él mismo el que dé cuenta de su situación", ha detallado.

Según la Flotilla, Abukeshek y el activista brasileño Thiago Ávila, que también ha sido liberado, han sufrido "abusos y torturas" en Israel durante sus días de detención y se pusieron en huelga de hambre y, en el caso del español, también de sed.

Asimismo, Albares ha agradecido la labor del personal diplomático español tanto en Tel Aviv como en Atenas, así como de la Dirección General de Asuntos Consulares, subrayando que todos ellos han estado "plenamente movilizados" para lograr la liberación del ciudadano español "lo antes posible".

El ministro también ha señalado que el cónsul en Tel Aviv solicitó verle diariamente y pudo mantener encuentros con él "la mayor parte de los días", dentro de las limitaciones impuestas durante su detención.

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