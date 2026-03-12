España ya dijo 'no' a EEUU: Felipe González prohibió a Ronald Reagan usar las bases de Rota y Morón en plena guerra de Libia

El expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978, este martes, en el Congreso de los Diputados.

El contexto Se cumplen 40 años de la celebración del referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN y recordamos lo que pasó un mes después: Felipe González gritaba "No a la guerra" y se enfrentaba a Estados Unidos.

Este 12 de marzo se conmemoran 40 años del referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN, un evento trascendental que se enlaza con otro hecho relevante: el "no" de Felipe González a Ronald Reagan. La negativa de Pedro Sánchez a permitir que Trump utilice las bases de Morón y Rota para atacar Irán no es el primer desacuerdo de un presidente español con Estados Unidos. En 1986, González también vetó el uso de estas bases para bombardear Libia, en respuesta a las acciones de EEUU contra Gadafi. Sánchez, al igual que González, ha mantenido una postura firme, aunque Trump ha reaccionado de manera más adversa que Reagan.

Este miércoles 12 de marzo se cumplen 40 años de la celebración del referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN. Una fecha importante, sin duda, pero también los hechos que se dieron solo un mes después: cuando llegó el "no" de Felipe González a Ronald Reagan.

Porque la negativa de Pedro Sánchez a que Trump use las bases aéreas de Morón y Rota para atacar Irán no es el primer "no" de un presidente de España a EEUU. Por ello, queremos recordar el día que el Gobierno de España vetó el uso de las bases de Rota y Morón para que EEUU bombardeara Libia. Porque la historia no se repite, pero sí rima.

En abril de 1986, Libia ya era un país completamente destrozado por la guerra. ¿El responsable? Según EEUU, el mandatario Gadafi por promover el terrorismo en Occidente. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer", declaraba el presidente estadounidense Ronald Reagan.

El mismo día que comenzaron los bombardeos, el por aquel entonces presidente del Gobierno en España, Felipe González, decía: "No a la guerra". Algo que les puede sonar, pues Pedro Sánchez ha pronunciado las mismas palabras ante Trump y la guerra en Oriente Medio.

González y Sánchez también han coincidido en otras declaraciones y decisiones, como la de implantar la prohibición de usar las bases militares de Rota y de Morón. Felipe González también le dijo "no" a Reagan con estas dos bases. No quería que se usaran para bombardear Libia.

Ahora, Sánchez le ha dicho lo mismo a Trump, pero este se lo ha tomado mucho peor que Reagan. Eso sí, dos años después acordó con España el nuevo marco de uso de las bases.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.