España ya dijo 'no' a EEUU: Felipe González prohibió a Ronald Reagan usar las bases de Rota y Morón en plena guerra de Libia

El contexto Se cumplen 40 años de la celebración del referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN y recordamos lo que pasó un mes después: Felipe González gritaba "No a la guerra" y se enfrentaba a Estados Unidos.

El expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978, este martes, en el Congreso de los Diputados. El expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978, este martes, en el Congreso de los Diputados. EFE/ Chema Moya POOL

Este miércoles 12 de marzo se cumplen 40 años de la celebración del referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN. Una fecha importante, sin duda, pero también los hechos que se dieron solo un mes después: cuando llegó el "no" de Felipe González a Ronald Reagan.

Porque la negativa de Pedro Sánchez a que Trump use las bases aéreas de Morón y Rota para atacar Irán no es el primer "no" de un presidente de España a EEUU. Por ello, queremos recordar el día que el Gobierno de España vetó el uso de las bases de Rota y Morón para que EEUU bombardeara Libia. Porque la historia no se repite, pero sí rima.

En abril de 1986, Libia ya era un país completamente destrozado por la guerra. ¿El responsable? Según EEUU, el mandatario Gadafi por promover el terrorismo en Occidente. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer", declaraba el presidente estadounidense Ronald Reagan.

El mismo día que comenzaron los bombardeos, el por aquel entonces presidente del Gobierno en España, Felipe González, decía: "No a la guerra". Algo que les puede sonar, pues Pedro Sánchez ha pronunciado las mismas palabras ante Trump y la guerra en Oriente Medio.

González y Sánchez también han coincidido en otras declaraciones y decisiones, como la de implantar la prohibición de usar las bases militares de Rota y de Morón. Felipe González también le dijo "no" a Reagan con estas dos bases. No quería que se usaran para bombardear Libia.

Ahora, Sánchez le ha dicho lo mismo a Trump, pero este se lo ha tomado mucho peor que Reagan. Eso sí, dos años después acordó con España el nuevo marco de uso de las bases.

