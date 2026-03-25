Sánchez insiste en su 'No a la guerra' y recuerda Irak: "Aznar nos arrastró a aquella locura para que Bush le invitase a un puro"

¿Qué ha dicho? "La guerra de Irak precipitó la guerra en Siria, galvanizó a Al Qaeda, estimuló la creación del Daesh y, paradojas de la historia, reforzó enormemente el régimen iraní de los ayatolás", ha asegurado Sánchez, quien ha lamentado que Aznar decidió entrar en la guerra para "sentirse importante".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso las medidas para mitigar la crisis derivada de la guerra en Irán, recordando la participación de España en la guerra de Irak bajo el gobierno de José María Aznar. Sánchez criticó la decisión de Aznar de unirse a la guerra, argumentando que fue motivada por intereses personales y no por el bienestar del país. Destacó las consecuencias devastadoras de la guerra de Irak, como la inestabilidad global y la crisis humanitaria, y subrayó la importancia de no repetir errores pasados. Sánchez también criticó a líderes actuales por su falta de responsabilidad y recordó que algunos promotores de la guerra de Irak han pedido perdón, excepto Aznar. Finalmente, advirtió sobre la gravedad de la situación actual en Irán, comparándola con la de Irak.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles ante el Congreso las medidas aprobadas para minimizar la crisis derivada de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, y lo ha hecho echando la vista atrás y volviendo al pasado. Un pasado en el que el expresidente José María Aznar decidió entrar en la guerra de Irak para que, según Sánchez, "Bush le invitase a un puro".

"Hay fechas que no se olvidan, que quedan marcadas para siempre y lo hacen además en la memoria colectiva de un país", ha comenzado Sánchez. Así, ha rememorado aquel 15 de marzo de 2003 en el que "más de 3 millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España con un mensaje sencillo y rotundo: 'No a la guerra".

"Como muchos otros conciudadanos yo fui uno de ellos. Viví a pie de calle el orgullo y el coraje de una sociedad española que se negó a renunciar sus principios solo para contentar a un presidente estadounidense, que se negó a secundar una mentira que solamente perseguía hacer más ricos a los ricos y más miserables a los ya pobres", ha señalado Sánchez.

Así, el presidente del Gobierno ha recordado que aquellos días las encuestas "eran muy claras y contundentes": "menos de un 6% de los españoles querían que España se sumara a la guerra". El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, ha dicho Sánchez, "era perfectamente consciente de ello, pero le dio igual".

"Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante", ha criticado Sánchez. Tras este comentario, los diputados del PP se han quejado y han empezado a murmurar, ante lo que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha tenido que poner orden.

Pero Sánchez ha continuado y ha añadido que Aznar "quería que Bush le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto".

Sánchez recuerda el horror de la guerra de Irak: murieron más de 300.000 personas

Lo que vino después, ha apuntado el líder del PSOE, "lo conocemos todos porque forma parte de ya la historia: el mayor desastre geopolítico del mundo desde la guerra de Vietnam". Ante esto, Sánchez ha preguntado a los diputados del PP si sabían cuántas víctimas dejó la "guerra ilegal" de Irak y lo que provocó en el resto del mundo.

"No lo saben porque no lo quieren saber y porque además es una vergüenza. Pero yo creo que es importante que lo recordemos porque olvidar es el primer paso para cometer el mismo error", ha indicado Sánchez.

"Murieron más de 300.000 personas, muchos niños, niñas y mujeres. Hubo más 5 millones de personas desplazadas que tuvieron que abandonar su hogar, el país en ruina, un torrente de inestabilidad que se extendió por toda la región. La guerra de Irak precipitó la guerra en Siria, galvanizó a Al Qaeda, estimuló la creación del Daesh, del mal llamado Estado Islámico y, paradojas de la historia, reforzó enormemente el régimen iraní de los ayatolás a través del llamado Creciente Fértil chií", ha recordado el presidente del Gobierno.

Además, ha recordado que la guerra de Irak también "provocó tensiones entre los estados miembros, la vieja y la nueva Europa", provocó un "incremento sustancial de los precios de los combustibles y la compra". Y no solo eso. La guerra también causó una "crisis migratoria sin precedentes en el mediterráneo, con atentados yihadistas en París, Londres, Bruselas, Barcelona y Madrid". "En ellos murieron más de 150 compatriotas españoles. Eso fue lo que ocurrió, señorías de Vox y PP", ha añadido Sánchez dirigiéndose a la derecha y ultraderecha del país.

Así, ha hecho hincapié en que "aun así Feijóo se atrevió la semana pasada a insinuar que si ahora se produce una nueva oleada de atentados en Europa será culpa de la regularización de migrantes que está llevando a cabo el gobierno de España". "Qué cinismo y qué falta de respeto", ha lamentado.

"Aznar no se arrepiente. Esa es su catadura moral"

"La muerte, la inestabilidad, la crisis humanitaria, la erosión de las condiciones de vida de millones de ciudadanos en Europa, en España y por todo el mundo, y el equivalente actual a 1.900 millones de gasto militar fue el resultado de la guerra de Irak en todo el mundo y en España. Ese fue el regalo del trío de las Azores con su guerra ilegal", ha zanjado Sánchez.

El líder del PSOE ha hecho hincapié en que, pasados los años, algunos de los promotores de la guerra ilegal de Irak cambiaron de posición. "Bush pidió perdón, el primer ministro británico pidió perdón, y Aznar, ¿qué ha dicho? Que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará. Esa es la catadura moral de Aznar", ha señalado.

Por eso, ha insistido Sánchez, "es importante no olvidar para no cometer los errores que se cometieron en el pasado". "Desgraciadamente la historia se repite, pero esta vez no como farsa, si no como tragedia. A Aznar le ha reemplazado el señor Feijóo y el señor Abascal; a Bush le ha reemplazado Donald Trump; y en lugar de Irak tenemos a Irán, un país dos veces más poblado que Irak y con un peso en la economía global cinco veces mayor", ha asegurado. De esta manera, Sánchez se ha mostrado claro ante la situación actual: "No es el mismo escenario que con la guerra de Irak. Es mucho peor".

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