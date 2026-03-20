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Bajan los impuestos

Las claves del plan anticrisis del Gobierno que llegan este domingo: así se notará al echar gasolina o poner la lavadora

¿Por qué es importante? Si tienes ropa limpia y quieres ahorrar, espera un par de días para poner la lavadora. Y lo mismo con el lavavajillas, el horno o la plancha, ya que bajan un 60% los impuestos de la electricidad.

Medidas del Gobierno
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes un plan anticrisis compuesto por 80 medidas que costará 5.000 millones a los españoles. Entre las medidas que incluye el plan está la rebaja de impuestos hasta un 60% en electricidad. Además, se baja al 10% el IVA de la luz, el gas, la gasolina y el diesel; y el precio de la bombona de butano se congela.

Será este domingo cuando se harán efectivas estas medidas, día en el que bajan un 60% los impuestos de la electricidad. Por lo tanto, si tienes ropa limpia y quieres ahorrar, espera al domingo para poner la lavadora. Y esto se extrapola también al lavavajillas, el horno o la plancha.

En lo referente a la gasolina, más de lo mismo. Si no estás en reserva, espera al domingo para llenar el depósito, ya que será entonces cuando baje 30 céntimos el litro aproximadamente. Esta medida durará hasta junio, cuando se tendrá que decidir si se mantiene o se quita.

Además, si eres transportista, agricultor, ganadero o pescador, tendrás una subvención por el combustible de 20 céntimos por litro, y también habrá una ayuda para estos sectores por la compra de fertilizantes, que también derivan del petróleo y han aumentado su precio.

Para todos, habrá una subvención si pones placas solares, si compras un coche eléctrico o si reformas la casa para aislarla térmicamente. Asimismo, si usas leña como combustible, te interesará saber que también baja su precio por la reducción de impuestos.

Medias en materia de vivienda

Por último, pero no menos importante, si tienes un alquiler que vencía entre el domingo y 31 de diciembre de 2027, enhorabuena, porque se prorroga automáticamente dos años más. Así, se producirá una renovación automática sin una subida a precio de mercado. Y todos los alquileres que se tengan que actualizar desde el domingo 22 al 31 de diciembre de 2027, a los que les toque su revisión anual, solo podrán subir un 2%, aunque hay que apostillar que eso igual no pasa y solo se suban un 2% los que venzan o se revisen desde el domingo hasta el 21 de abril.

Esto es porque se ha aprobado con un Real Decreto, lo que quiere decir que lo ordena el Gobierno, empieza a aplicarse y en 30 días como máximo el Congreso lo aprueba o lo rechaza. Si lo aprueba, sigue en vigor, mientras que si lo rechaza,se acaba. Sin embargo, aún rechazándolo, todos los que se hayan beneficiado el tiempo que estuvo en vigor, mantienen su beneficio.

Y en lo referente al decreto de la vivienda, todo apunta a el Congreso lo rechazará y se va a quitar, ya que la medida no cuenta con los apoyos suficientes.

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