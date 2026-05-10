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Medido al milímetro

Hasta los pasajeros han querido inmortalizarlo: el operativo sin precedentes en la llegada y desembarco del MV Hondius a Tenerife

Los detalles En un dispositivo con 360 agentes, las imágenes desde el aire mostraban el muelle más alejado del puerto de Granadilla totalmente perimetrado y hasta seis embarcaciones custodiando el crucero.

Dispositivo sin precedentes en el desembarco del MV Hondius
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Un dispositivo sin precedentes. Un operativo medido al milímetro y sin dejar un solo detalle al azar. Así ha sido todo desde la llegada del MV Hondius al puerto de Granadilla. Así ha sido el despliegue para el desembarco de los pasajeros y tripulación en Tenerife a bordo del crucero en el que se ha decretado un brote de hantavirus.

Porque ni los que iban en él han querido dejar pasar la ocasión de inmortalizar todo. De grabar con sus dispositivos móviles cómo eran las cosas en el muelle más alejado del puerto. Totalmente perimetrado, tal y como se ve en unas imágenes tomadas desde el aire que también permiten observar a seis embarcaciones que han custodiado al navío.

Y es que cuando se acercaba el momento de su llegada la Guardia Civil ya comenzó con los preparativos. Con un mensaje por radio que era la primera señal de que el momento se acercaba. De que la llegada a tierra estaba próxima.

Ahí estaban, en los centros de mando coordinando a los 360 efectivos policiales que estaban en el puerto. Con las primeras luces de la mañana, llegaban ya el autobús de la UME encargado de llevar a los españoles al avión.

Tocaba ponerse los trajes de protección. Con ellos, destaca el arma reglamentaria plenamente visible al estar por fuera de los mismos.

En cuanto al operativo médico, la Cruz Roja se ha encargado de reforzar el dispositivo con "personal sanitario, de enfermería, de medicina y conductores y técnicos", como cuenta Fátima Cabello, subdirectora de la organización en España.

Un despliegue sin precedentes en el que cada detalle ha estado calculado. En el que, en los autobuses, cada asiento estaba cubierto de plástico para evitar cualquier posible contaminación.

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