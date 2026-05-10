Montero acusa al PP por "hacer caja con las tragedias" tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva

¿Qué está pasando? En plena campaña andaluza, la socialista ha cargado contra Moreno por "contar mentiras y trasladar inseguridad". "Basta ya de oportunismos políticos que usan el malestar y la desgracia", ha denunciado.

Un día después de despedir a los dos guardias civiles muertos en Huelva mientras perseguían a una narcolancha, el PSOE y el PP han continuado con sus respectivos reproches y ataques en plena campaña por las elecciones de Andalucía. Con Feijóo hablando de la "falta de humanidad" de Sánchez y Marlaska, los socialistas cargan contra el "oportunismo político" de los 'populares'.

Así lo ha dicho María Jesús Montero, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía: "Quiero denunciar que algunos siempre intentan hacer caja con las tragedias".

"No sé si habéis visto el vídeo de Moreno Bonilla hablando del accidente. Basta ya de oportunismos políticos, usando el malestar y la desgracia para contar mentiras y trasladar inseguridad", ha afirmado Montero.

En el PP, por su parte, han pasado de reprochar al Gobierno la falta de medios a que no hubiera ningún ministro en el funeral por los dos guardias civiles.

"La obligación del ministro es estar al lado de las víctimas. Insensibles", ha dicho Moreno en un acto de campaña.

En la misma línea se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, líder de los 'populares', quien dice que "no se puede tener menos humanidad" en referencia a Sánchez y Marlaska.

"No han tenido la decencia de acompañar a las familias. Nadie se ha hecho cargo y nadie pide perdón", ha expuesto, recordando la muerte de otros dos guardias civiles en 2024.

Por su parte, Pedro Sánchez no ha querido entrar al trapo de las palabras del líder de la oposición, limitándose a agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Nuestro pesar a las familias de los guardias civiles. Desde esta tribuna expresar nuestro profundo reconocimiento que se juegan la vida por garantizar la vida y bienestar de los ciudadanos", ha expresado.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil han agradecido las muestras de condolencia tras la muerte de dos agentes y el apoyo a los dos heridos en acto de servicio.

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