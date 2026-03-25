Feijóo, a Sánchez: "No a la guerra y no a usted. El 'pacifista' tiene el mayor gasto en Defensa"

Los detalles El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de ser "radicalmente conflictivo" porque "tiene conflictos con la UE, la OTAN, también en América del Sur y en América del Norte, un conflicto en el Magreb y otro en Oriente Medio". "No ahuyenta el conflicto ni en su casa", ha agregado Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia en el Congreso sobre la posición del Ejecutivo en la guerra de Irán. Feijóo ha resumido la postura del PP como "no a la guerra y no a usted", acusando a Sánchez de cinismo y de ofrecer ayudas insuficientes que ignoran a las clases medias. Además, ha reprochado a Sánchez por utilizar la guerra como excusa para no presentar los Presupuestos y por aumentar el gasto militar mientras se presenta como pacifista. Feijóo también ha señalado múltiples conflictos de Sánchez, tanto internacionales como internos.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles en su turno de réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparece en el Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo en la guerra de Irán, que la política del PP es "no a la guerra" y no al presidente.

"Le resumo nuestra posición: no a la guerra y no a usted", ha afirmado el líder popular que ha acusado al presidente del Gobierno de ser un "cínico" y le ha llamado a ahorrarse "sus sermones" ya que el PP no va a elegir "entre la guerra y el Gobierno".

El presidente del PP ha insistido en que el decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros contiene ayudas que son "insuficientes" porque, a su juicio, se olvida de las clases medias que llevan "soportando una subida de impuestos encubierta" desde que Sánchez gobierna.

Feijóo, que ha reprochado varias veces al presidente que ahora se haya escudado en la guerra de Irán para no presentar los Presupuestos, insistiendo en que "no tiene derecho" a saltarse el debate parlamentario: "No es usted un dictador, o sí", ha dejado caer. Tras señalar que el único motivo por el que no presentan las cuentas públicas es porque serían rechazadas, ha criticado también a Sánchez por ir de "pacifista" ante la guerra de Irán y, en cambio, presidir el gobierno "con más gasto militar de la historia".

"Dice no a la guerra, pero ha triplicado la venta de armamento a Estados Unidos", ha asegurado Feijóo, que ha denunciado que además mantiene contratos de armamento con el Gobierno israelí a día de hoy.

El líder popular ha dicho que Sánchez es "radicalmente conflictivo" porque tiene conflictos con la Unión Europea, la OTAN, también en América del Sur y en América del Norte, un conflicto en el Magreb y otro en Oriente Medio. "No ahuyenta el conflicto ni en su casa", ha agregado Feijóo, quien ha añadido que también tiene conflictos dentro de su partido, con sus socios de investidura y con su propio Gobierno.