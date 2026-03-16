Ahora

Nuevo líder supremo de Irán

Trump cree que Jamenei podría estar muerto mientras Rusia guarda silencio ante su posible traslado a Moscú por su salud

¿Por qué es importante? Según el presidente de EEUU reitera que "nadie" ha podido demostrar que Jamenei esté vivo"; aunque considera un "rumor" las noticias de su muerte.

Una mujer sostiene una fotografía del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante la manifestación anual del Día de Al-QudsUna mujer sostiene una fotografía del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante la manifestación anual del Día de Al-QudsAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las dudas y debates sobre el paradero del nuevo líder supremo de Irán, el hijo de Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, siguen creciendo. De hecho, este mismo lunes se han juntado dos versiones. El primero es un "rumor" que llega desde Estados Unidos, porque Donald Trump no tiene claro si Mojtaba Jamenei está vivo o muerto. La segunda teoría apunta a que estaría siendo tratado, por su estado de salud, en Rusia. Aunque el Kremlin ha preferido guardar silencio sobre este tema.

Y es que, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el nuevo líder supremo de Irán podría estar muerto. "No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no", ha dicho en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. Hay que recordar que desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, o desde du elección, Jamenei no ha aparecido en público.

Pese a haber asegurado que Jamenei habría sido herido durante el ataque en el que murió su padre y hasta que estaría desfigurado, ahora Trump cree que el supuesto falleciemiento del líder supremo iraní es "un rumor". Eso sí, según ha explicado en la cadena 'NBC', "nadie" ha podido demostrar que está vivo, recordando que en su primer mensaje a su pueblo, Jamenei no hizo ni acto de presencia ni dejó que se escuchara su voz. El mensaje fue emitido siendo locutado por la voz de una mujer y con una foto estática de Mojtaba.

Además, Trump considera que de estra vivo, "si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país y esto es rendirse".

Pero, como hemos adelantado, esta no es la única hipótesis que circula sobre el paradero del hijo de Jamenei. Según varios medios, podría haber sido traslado a Moscúpara someterse a un tratamiento. Una teoría que confirtmaría que Mojtaba Jamenei habría resultado herido en el marco de los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Frente a estas informaciones, el Kremlin ha apostado por guardar silencio. "No comentamos tales informaciones", es lo úncio que ha dicho este lunes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Previamente, el periódico 'kuwaití Al Jarida' había publicado que Jamenei había viajado en secreto hasta Moscú. Lo habría hecho en un avión militar ruso y para ser operado de sus heridas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Francia, Reino Unido, Italia y Alemania se unen a España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz: "¿Qué espera Trump de un puñado de fragatas europeas?"
  2. Abascal anuncia la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón: "Hay que acordar medidas concretas"
  3. El TSJCV descarta imputar a Mazón y devuelve la causa de la DANA a la jueza de Catarroja: "No basta cualquier sospecha o conjetura"
  4. Amaños en la adjudicación de contratos públicos con mordidas en efectivo: los indicios de la UCO contra los ex altos cargos de la Diputación de Almería
  5. El audio de la UCO en el que los asesinos de Francisca Cadenas revelan su "obsesión": "La tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca"
  6. Ingresa en prisión uno de los detenidos por el caso de violencia machista en Colungo (Huesca)