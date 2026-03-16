Trump cree que Jamenei podría estar muerto mientras Rusia guarda silencio ante su posible traslado a Moscú por su salud

Una mujer sostiene una fotografía del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante la manifestación anual del Día de Al-Quds

¿Por qué es importante? Según el presidente de EEUU reitera que "nadie" ha podido demostrar que Jamenei esté vivo"; aunque considera un "rumor" las noticias de su muerte.

Las especulaciones sobre el paradero de Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, se intensifican. Donald Trump ha expresado dudas sobre si está vivo o muerto, destacando que no ha aparecido en público desde su elección. Trump menciona que el primer mensaje de Jamenei fue emitido con la voz de una mujer y una foto estática, lo que alimenta las sospechas. Paralelamente, se sugiere que podría estar en Rusia recibiendo tratamiento tras ser herido en bombardeos de Estados Unidos e Israel. El Kremlin ha optado por no comentar estas informaciones, mientras los rumores continúan creciendo.

Las dudas y debates sobre el paradero del nuevo líder supremo de Irán, el hijo de Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, siguen creciendo. De hecho, este mismo lunes se han juntado dos versiones. El primero es un "rumor" que llega desde Estados Unidos, porque Donald Trump no tiene claro si Mojtaba Jamenei está vivo o muerto. La segunda teoría apunta a que estaría siendo tratado, por su estado de salud, en Rusia. Aunque el Kremlin ha preferido guardar silencio sobre este tema.

Y es que, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el nuevo líder supremo de Irán podría estar muerto. "No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no", ha dicho en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. Hay que recordar que desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, o desde du elección, Jamenei no ha aparecido en público.

Pese a haber asegurado que Jamenei habría sido herido durante el ataque en el que murió su padre y hasta que estaría desfigurado, ahora Trump cree que el supuesto falleciemiento del líder supremo iraní es "un rumor". Eso sí, según ha explicado en la cadena 'NBC', "nadie" ha podido demostrar que está vivo, recordando que en su primer mensaje a su pueblo, Jamenei no hizo ni acto de presencia ni dejó que se escuchara su voz. El mensaje fue emitido siendo locutado por la voz de una mujer y con una foto estática de Mojtaba.

Además, Trump considera que de estra vivo, "si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país y esto es rendirse".

Pero, como hemos adelantado, esta no es la única hipótesis que circula sobre el paradero del hijo de Jamenei. Según varios medios, podría haber sido traslado a Moscúpara someterse a un tratamiento. Una teoría que confirtmaría que Mojtaba Jamenei habría resultado herido en el marco de los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Frente a estas informaciones, el Kremlin ha apostado por guardar silencio. "No comentamos tales informaciones", es lo úncio que ha dicho este lunes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Previamente, el periódico 'kuwaití Al Jarida' había publicado que Jamenei había viajado en secreto hasta Moscú. Lo habría hecho en un avión militar ruso y para ser operado de sus heridas.

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