El expresidente de Cantabria vaticina también que Junts se llevará "un buen palo" el 29N y que si tiene a Puigdemont como líder, la formación "está llamada a la extinción".

Miguel Ángel Revilla ha calificado a Carles Puigdemont como "un personaje acabado" tras el anuncio de su regreso a España después de casi una década en Bélgica. Según Revilla, Puigdemont ha tenido una trayectoria "deleznable" y ha vivido cómodamente en Waterloo mientras sus compañeros cumplían prisión. A su retorno, prevé que recibirá el desprecio de la mayoría. Respecto a las elecciones del 29N, Revilla pronostica un fracaso para Junts, asegurando que Puigdemont ha sido un personaje "siniestro" que ha mantenido en vilo al Gobierno español. Considera que Junts está "llamada a la extinción" ante el auge de Aliança Catalana.

Miguel Ángel Revilla considera que Carles Puigdemont "es un personaje acabado". Así se ha pronunciado el expresidente de Cantabria al ser preguntado en Más Vale Tarde por el anuncio del líder de Junts sobre su regreso a Cataluña el próximo 12 de diciembre, tras casi una década en Bélgica.

"Su trayectoria ha sido deleznable. Ha sido un cobarde que, encima, se fugó, y cuyos compañeros, que se unieron a él en aquella proclama soberanista, se pasaron cuatro años en la cárcel", ha comentado Revilla, añadiendo que "ha vivido a cuerpo de rey en Waterloo".

El también secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha opinado que a su vuelta, el expresident catalán "recibirá el desprecio de la mayoría".

Consecuencias para Junts

De cara a las elecciones, también ha vaticinado que en las elecciones del 29N Junts "se va a pegar un buen palo", a pesar de que en esta legislatura "ha tenido al Gobierno atado en cantidad de cosas, muy por encima de lo que representa y de lo que merece como persona".

"Ha sido un personaje bastante siniestro en este aspecto porque nos ha tenido en vilo y el Gobierno de España le ha tenido cogido hasta el punto de que estuvieron mandando a Cerdán para negociar con él posibles aprobaciones del presupuesto", ha valorado.

Revilla ha insistido en que Puigdemont "es un personaje acabado políticamente porque lo que ha hecho en los últimos años no me merece ningún respeto y el pueblo catalán le va a dar la espalda".

En esta línea, ha considerado que si Junts tiene a Puigdemont como líder, la formación "está llamada a la extinción", sobre todo tras la aparición de Aliança Catalana, "una fuerza de derechas, nacionalista radical como ellos, que tiene un empuje impresionante según las encuestas".

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