Los detalles Entre las personas que llegaron este martes a Canarias hay una niña de cuatro días nacida en el Atlántico, así como otro bebé de cuatro meses.

El Hierro ha registrado un récord histórico en la llegada de inmigrantes, recibiendo a 2.100 personas en 14 cayucos en un solo día, entre ellos un fallecido y una niña nacida en el Atlántico. Este fenómeno supera el récord anterior del 14 de noviembre de 2023 con 1.580 personas. Las embarcaciones provienen principalmente de África Occidental, con migrantes de países como Gambia, Senegal y Guinea. La situación refleja un aumento significativo en el flujo migratorio hacia Canarias, superando cifras de la crisis de los cayucos de 2006. Los rescates han involucrado a mujeres, menores y un refugiado de Yemen.

El Hierro ha recibido este martes a 2.100 inmigrantes en 14 cayucos, entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico, la cifra más alta para un solo día desde que hay registros en España, según datos recopilados por EFE en los servicios de emergencia en La Restinga. Esos números incluyen, al menos, a 203 mujeres y 127 menores.

Entre estos últimos hay un bebé unos cuatro meses y una la niña alumbrada en alta mar, durante la travesía de uno de los cayucos rescatados a 70 kilómetros de El Hierro por la Guardamar Calíope.

Es tan intensa la llegada de embarcaciones desde África Occidental que soporta este mes Canarias, que los récords en esta ruta migratoria con 32 años de historia duran ya poco más de una semana: el que ha quedado ya desfasado se estableció el pasado 14 de noviembre, con 1.580 personas en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.

El anterior databa de 2020, con 1.461 personas socorridas el 7 de noviembre, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín (Gran Canaria), una cifra nunca vista desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, año que se cerró con 31.678 rescatados. Ocho nacionalidades entre los rescatados Entre los rescatados este martes, hay nacionales de siete países africanos (Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Burkina Faso, Mauritania y Mali) y un refugiado de Yemen y se encuentran 177 mujeres y 107 menores.

Una cascada de llegadas

El primer cayuco en llegar a El Hierro este 24 de noviembre entró a las 2:45 horas en el muelle acompañado por la Salvamar Navia con 217 ocupantes, a los que había localizado la Guardamar Calíope varias horas antes a 102 kilómetros de Canarias. El grupo incluía 13 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Gambia y Senegal, además de un refugiado de Yemen, que salieron de Gambia hace siete días.

A las 3:00 horas, la Salvamar Acux escoló a La Restinga a un segundo cayuco con 190 ocupantes que llevaban siete días en el Atlántico tras haber salido de Casamance (Senegal). Se trataba de ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea Bissau, entre los que había 20 mujeres y ocho menores. El tercer cayuco fue socorrido por la Salvamar Diphda a las 4:29 horas tras una travesía de siete días desde Gambia. A bordo viajaban 217 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Bissau.

Sobre las 5:50 horas, la Salvamar Navia acompañaba a La Restinga a una cuarta embarcación con 171 ocupantes, entre ellos 23 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Senegal y Guinea Bissau que habían partido hacia Canarias desde Dakar hace seis días. Una de sus ocupantes fue ingresada en el hospital de Valverde con un cuadro de hipotermia severa.

A las 8:45 horas entraba en el muelle, de nuevo con la Salvamar Navia, el quinto cayuco con 93 migrantes, todos senegaleses, entre ellos cinco mujeres y seis menores. Según su testimonio, había salido de Guéréo (Senegal) hace seis días.

Más llegadas durante la tarde

Las llegadas se han reactivado a primera hora de la tarde, cuando la Salvamar Ácrux ha prestado ayuda a otros dos cayucos, a las 12:55 y a las 13:10 horas, con un total de 186 ocupantes. Uno de ellos había partido desde Gambia hace siete días y transportaba a 140 personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissay y Guinea Conakry.

Entre ellas había 37 mujeres, nueve menores y un bebé de dos meses. El otro cayuco ha llegado de Dakar tras cinco día de travesía con 46 ocupantes, nueve de ellos menores. A bordo viajaban personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissau y Guinea Conakry. Mientras esas dos embarcaciones eran atendidas en el muelle, ha irrumpido en él, por sus propios medios, un octavo cayuco con 208 ocupantes, tras siete días de navegación desde Bargny (Senegal).

A bordo iban ciudadanos de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Mauritania, Burkina Faso y Mali, entre los que hay 36 mujeres y 20 menores. Sobre las 17:30 horas llegó el noveno cayuco del día con la Salvamar Mízar, de nuevo desde Dakar, de donde salió hace seis días. Transportaba a 119 personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau, entre ellas ocho mujeres y un niño.

La misma Salvamar escoltó una hora después a una décima embarcación son 157 personas, de las que 133 son hombres, 11 mujeres y 13 menores. Partió hace siete días desde Brufut, en Gambia, y sus ocupantes son de este país africano, así como de Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau.

Por su parte, en el undécimo cayuco del día viajaban 53 personas, entre ellos tres mujeres y dos menores que partieron hace siete días desde Tanjeh, en Gambia. A las 20.20, la Salvamar Mízar escoltó al muelle a otro cayuco con 126 personas de Senegal, Gambia y Guinea Conakry procedente de Senegal (7 días), un grupo que incluye a ocho mujeres.

La misma salvamar salió de nuevo a recoger fuera del puerto a 172 personas de rescatadas por la Guardamar Mízar a 70 kilómetros de la isla de dos cayucos procedentes de Gambia. Se trataba de nacionales de ese país, Senegal, Mali y Guinea Conakry, entre los que figuran 18 mujeres y diez menores (uno de ellos, la recién nacida). Al filo de las 22.00 horas, llegaba al muelle la Salvamar Diphda con los 191 ocupantes del decimoquinto cayuco del día, varios en mal estado de salud y uno de ellos ya fallecido.

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