Los detalles Hijos que pierden a sus madres o abuelas que deben críar a sus nietos tras perder a sus hijas. El asesinato de una mujer por violencia machista marca también para siempre a quienes están a su alrededor. Sus familias se enfrentan al duelo y a las secuelas.

Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Las víctimas de la violencia machista no solo son las mujeres, sino también sus familias e hijos. Carmen perdió a su hija, asesinada por su marido tras presentar la demanda de divorcio. Ahora, además de abuela, es madre de dos niños pequeños, lo que le provoca una profunda emoción. Tania, por su parte, recuerda cómo su madre fue asesinada por su pareja, a pesar de tener una orden de alejamiento. Elisa sobrevivió a un apuñalamiento, pero aún no ha recuperado el habla y tiene parálisis en parte de su cuerpo. Sus hijos siguen luchando por su recuperación, tres años después del ataque.

Las víctimas de la violencia machista no son solo las mujeres. Sus familias, sus hijos, también viven un auténtico calvario. Carmen recuerda cómo perdió a su hija, asesinada por su marido.

"La estranguló. Ella ya había presentado la demanda de divorcio", explica. De esta forma, pasó de ser abuela a ser también madre de dos niños muy pequeños. "Cuando me llaman mamá, hay veces que se me revuelve el corazón", reconoce sin poder contener la emoción.

También es duro el testimonio de Tania. A su madre la asesinó la pareja que tuvo tras divorciarse de su padre. "Le había denunciado varias veces y tenía una orden de alejamiento", destaca.

Por su parte, Elisa pudo sobrevivir al apuñalamiento de su pareja y hoy puede sonreírle a sus hijos. "A mi me pilló trabajando, tenía 19 años", explica su hijo, señalando que su hermana, que en ese momento tená 14, lo presenció todo.

Un calvario que empezó mucho antes, y es que ellos tuieron que estar en centros de acogida, y que ha seguido después del intento de asesinato.

Elisa todavía no ha recuperado el habla. Además, debido al ataque, se le paralizó la cara y la mitad del cuerpo. "La mano derecha no la puede mover", destaca su hijo.

Ahora, sus tres hijos siguen pidiendo ayuda para que su madre pueda recuperarse, tres años después de la brutal agresión.

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