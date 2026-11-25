Los detalles La presidenta del Bundestag ha afirmado que España "ha hecho un trabajo preventivo obligatorio en las escuelas, un seguimiento constante de los casos y un enfoque claro en la protección de las víctimas".

Este 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se recuerda a las 47 mujeres asesinadas en España en 2026 por sus parejas o exparejas. A pesar de estas cifras, España se destaca como un referente en la lucha contra la violencia machista, siendo el cuarto país europeo con mejores indicadores en este ámbito. Alemania busca replicar el sistema de protección VioGén español y el Pacto de Estado. Julia Klöckner, presidenta del Bundestag, elogió el enfoque español en la protección de las víctimas. El teléfono 016 ofrece atención continua a víctimas de violencia machista en múltiples idiomas. En emergencias, se puede contactar al 112 o usar la aplicación ALERTCOPS para alertar a la Policía.

Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el feminismo recuerda a las 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 —este mismo miércoles se ha conocido un caso más en Chiclana y se investiga otro en Murcia, aunque aún no están confirmados aún oficialmente—.

A pesar de estas cifras insoportables, hay que valorar lo que España está haciendo. Nuestro país es referente en la lucha contra la violencia machista: somos el cuarto país europeo con mejores indicadores en la lucha contra violencia de género, a pesar de lo que algunos quieren hacer ver.

Alemania, por ejemplo, quiere copiar el sistema de protección VioGén español y el Pacto de Estado contra la violencia machista. Este miércoles nos ha puesto como modelo a seguir.

"España tomó un camino audaz hace ya 20 años. Han hecho un trabajo preventivo obligatorio en las escuelas, un seguimiento constante de los casos y un enfoque claro en la protección de las víctimas", ha expresado Julia Klöckner, presidenta de la Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag. "Deberíamos aprender de las experiencias de otros países. No son las víctimas de la violencia quienes deben avergonzarse, sino los agresores", ha destacado.

Antes de un minuto de silencio, Klöckner, con un vestido de color naranja con motivo del Día Naranja que se conmemora el día 25 de cada mes para generar conciencia y pasar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres, ha afirmado que "no existe ninguna excusa válida, ninguna justificación y mucho menos un descuento cultural o religioso para la violencia contra las mujeres".

"Cinco horas y 42 minutos. Cinco horas y 42 minutos: ese es el tiempo que permaneceríamos aquí en silencio si hoy dedicáramos un minuto de silencio a cada feminicidio del año pasado. Tal como lo hace el Parlamento español tras cada crimen, por cada feminicidio individual", ha subrayado.

Klöckner ha dicho que, matemáticamente, casi cada día muere de forma violenta una mujer o una niña en Alemania y que a menudo el agresor proviene de su entorno cercano: el marido, el exnovio, el hermano, un supuesto pretendiente. "Las mujeres son cada vez más víctimas de la violencia por el mero hecho de ser mujeres", ha señalado.

"Pero el asesinato de una mujer es solo la punta del iceberg. La violencia contra las mujeres empieza mucho antes en la vida cotidiana: en letras de canciones misóginas, en la difusión de pornografía creada con inteligencia artificial, en amenazas de violación en la red" y "cuando juzgamos a las mujeres por su forma de vestir o les reprochamos que no tengan hijos", ha afirmado.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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