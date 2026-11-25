Los detalles Kilmar Ábrego es el migrante salvadoreño al que Donald Trump deportó ilegalmente y acabó en la cárcel de Bukele. Aunque su paso por España es temporal, la Casa Blanca no ha perdido la oportunidad: "No sorprende que este inmigrante ilegal delincuente haya elegido España, un país que ahora es un caldo de cultivo para los migrantes ilegales", ha expresado.

Kilmar Ábrego, un salvadoreño perseguido por las políticas migratorias de Donald Trump, ha llegado a España tras un acuerdo con Estados Unidos. Inicialmente deportado ilegalmente a la megacárcel de El Salvador, Trump intentó enviarlo a Liberia. Ábrego, que cruzó el desierto mexicano a los 16 años para llegar a EE.UU., fue detenido en 2025 y acusado falsamente de pertenecer a la Mara Salvatrucha. El Tribunal Supremo calificó su deportación como ilegal y, aunque regresó a EE.UU., fue arrestado nuevamente. Ahora en Madrid, busca asentarse en México junto a su familia, mientras la Casa Blanca critica a España por acogerlo.

Kilmar Ábrego, el salvadoreño perseguido por Donald Trump, ya está en España. El presidente de los Estados Unidos y sus políticas contra las personas migrantes han sido especialmente duras con este hombre. Primero fue deportado de forma ilegal a la megacárcel de El Salvador. Este mismo martes, Trump quiso deportarlo de nuevo a Liberia, en África. Ahora, ha llegado a Madrid.

De hecho, ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Va a pasar un tiempo en Europa, aunque su idea es poder asentarse junto a su familia en México.

"Cuando me arrestaron, siempre recordé los momentos hermosos con mi familia, los momentos en que íbamos al parque, cuando saltábamos en el trampolín con mis hijos", ha dicho. "Esos momentos me seguirán dando esperanza para continuar en esta lucha", ha prometido.

Dos arrestos y casi dos deportaciones

En 2011 y con 16 años, Kilmar Ábrego cruzó el desierto de México para llegar hasta Estados Unidos huyendo de El Salvador. En 2025, los violentos agentes del ICE de Trump lo detuvieron y lo enviaron a la prisión de máxima seguridad construida por Nayib Bukele, precisamente el presidente de El Salvador.

Para poder justificar esta decisión, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo retrató como un delincuente peligroso. Incluso llegó a decir que Ábrego pertenecía a la banda criminal de la Mara Salvatrucha.Para apoyar sus palabras, no dudó en usar una imagen manipulada de los tatuajes de Abrego donde, supuestamente, estaban escritas las iniciales de la pandilla. "Pone M13", aseguró el presidente y magnate sin ser cierto. Hasta un periodista le alertó de ello diciendo: "Eso es Photoshop".

Poco después, el Tribunal Supremo calificó la deportación de Kilmar Ábrego como "ilegal" por un error administrativo. Gracias a ello, el salvadoreño pudo regresar a Estados Unidos, pero a los tres días fue detenido de nuevo bajo la acusación de tráfico de personas.

Una causa que el juez desestimó y que se suma a las denuncias por violencia machista interpuestas por su esposa Jennifer Vásquez, junto a él a su llegada a Madrid, y que en 2021 fueron archivadas.

A pesar de que su paso por nuestro país es temporal, la Casa Blanca no ha perdido la oportunidad. Ha usado el caso de Kilmar Ábrego para criticar a España nada más este ha pisado suelo en el aeropuerto de Madrid. "No sorprende que este inmigrante ilegal delincuente haya elegido España, un país que ahora es un caldo de cultivo para los migrantes ilegales", han expresado.

Y es que, la inquina de Trump con este migrante parece no tener límites. Por si fuera poco lo vivido, el presidente estadounidense quiere deportarlo a un país africano y al margen de cualquier procedimiento judicial. A Libia, a poder ser.

Ante el temor de que consiga hacerlo, Abrego se ha declarado culpable a cambio de poder salir del país. La expectación ante su llegada a Madrid ha sido máxima, con la presencia de medios de todo el mundo, que quieren escuchar su historia tras años en los que Trump le ha hecho la vida imposible.

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