"Creo que he matado a mi hijo": las claves de la muerte del niño de cuatro años en Garrucha (Almería)

Los detalles Los sospechoso de la muerte de Lucas son su madre y la pareja ella, contra quien había una orden de alejamiento de octubre por "maltrato en el domicilio familiar" y no podía acercarse ni a ella ni al niño. Ambos están detenidos.

En Garrucha, Almería, la muerte del pequeño Lucas, de 4 años, ha conmocionado a todo el pueblo. Los sospechosos son su madre, de 21 años y embarazada, y su pareja, quienes ya están detenidos. El abuelo del niño, visiblemente afectado, señala a la pareja como responsable de influir negativamente en la madre. Un vecino grabó imágenes donde se aprecia el miedo del niño hacia el sospechoso. La Guardia Civil confirmó una orden de alejamiento previa por maltrato. La tía del menor alertó a las autoridades tras ver signos de violencia en Lucas, pero no presentó denuncia. Finalmente, la madre confesó haber abandonado el cuerpo en una caseta de la playa.

Los sospechoso de la muerte de Lucas son su madre y la pareja ella, que no es el padre del menor. Lucas tenía cuatro años y ellos ya están detenidos. El pueblo entero, Garrucha (Almería), está consternado y han recordado el niño con un minuto de silencio.

El abuelo del niño está destrozado. "Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era. Ella quería mucho a su hijo", ha dicho antes de romper a llorar.

Ese hombre del que habla el abuelo es la pareja de la madre, sospechoso de la muerte del niño. En las imágenes sobre estas líneas se puede percibir cómo le tira al suelo y cómo el niño pasa miedo. Las grabó un vecino o una vecina porque no le gustó lo que estaba viendo.

Un dato clave para entender qué ha ocurrido es que había una orden de alejamiento de octubre por "maltrato en el domicilio familiar" y no podía acercarse ni a ella ni al niño. Fuentes de la Guardia Civil ha confirmado a laSexta que había una denuncia de ese mes de ese mes de octubre.

Ella tiene 21 años y está embarazada de cinco meses. Llevaban más o menos un año de relación y ahora ambos están detenidos.

La tía del niño ha contado a laSexta en una llamada exclusiva que vio hace siete días al pequeño con un golpe en la sien y en parte del ojo, que tenía un moratón y que al verlo acudió a la Guardia Civil para informarles y les pidió que investigaran a su hermana y a su pareja pero no se atrevió a interponer una denuncia. También ha relatado que el niño tenía miedo de ese hombre y que cuando lo veía se quedaba paralizado.

La madre, para justificar lo que había ocurrido, contó que se le había caído. Hacia las 19.30 llamó a emergencias diciendo que su hijo se había caído al suelo, que estaba inconsciente, pero que no sabía decir dónde estaba. El padre del niño, que no la pareja, denunció entonces también su desaparición. En ese momento, la tía del niño recibió un mensaje de la madre en el que le decía: "Creo que he matado a mi hijo. Lo he abandonado en una caseta de la playa".

Se pone en marcha un operativo de búsqueda y a eso de las 23.00 de la noche del miércoles se encontró el cadáver de Lucas en una playa del municipio almeriense de Garrucha con signos de violencia. Poco después la madre se entregó en la comisaría.

