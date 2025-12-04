Caos total y siete versiones distintas sobre la alerta DANA que tardó horas en llegar a la población

Mompó dice que no se le culpe del retraso porque cambiar una palabra no lleva hora y media. Él aseguró que "se empezó a hablar de enviar un Es-Alert a las 18:36"

a las 17:45 ya había un mensaje listo, recomendando a la población situarse en zonas altas

Los detalles Según Jorge Suárez, el mensaje de alerta el día de la DANA estaba listo desde temprano, pero los responsables políticos Pradas, Argüeso, Mompó y Alberto Martín lo frenaron por dudas legales y para hablar primero con los alcaldes. Por su parte, Mazón y Basset no tenían conocimiento del asunto.

La investigación sobre la gestión de la alerta durante la DANA en la Comunitat Valenciana ha dado un giro inesperado. Este jueves, el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha declarado ante la jueza y ha volteado todas las versiones anteriores: asegura que él ya tenía redactado el ES-Alert a las 17:45, pero por distintas cuestiones no se envió.

Según Suárez, Salomé Pradas y Emilio Argüeso frenaron el envío porque querían avisar antes a los alcaldes y, además, se centraron en hacer correcciones lingüísticas del mensaje.

Esta declaración contradice lo que dijo Pradas en Salvados. Allí apuntó directamente a los técnicos y negó que se hablara del ES-Alert hasta las 19:00. Suárez, sin embargo, asegura que a las 17:45 ya había un mensaje listo, recomendando a la población situarse en zonas altas.

Los debates internos: contenido, legalidad y traducciones

Suárez confirmó que sí hubo debate sobre el contenido del mensaje y la traducción, pero no por los técnicos: los cambios los hizo Vicent Mompó en el texto en valenciano, y eso retrasó el envío. Mompó, por su parte, dice que cambiar una palabra no puede tardar una hora y media y que su versión es diferente: asegura que se empezó a hablar de enviar el ES-Alert a las 18:36.

Pradas asegura que desde el principio estaba de acuerdo con el mensaje y que fueron los técnicos los que decidieron el texto final, mientras que Suárez aclara que a las 19:00 ella no tenía claro el tema legal porque el mensaje indicaba "quedarse en casa". Tanto Pradas como Argüeso y Mompó querían esperar a los alcaldes antes de enviarlo.

Argüeso, Mompó y el resto: versiones que chocan

Emilio Argüeso coincide con Suárez en que él fue el primero en plantear la alerta y que la decisión final se tomó sobre las 19:15. Reconoce que hubo debates sobre el contenido para que no fuera demasiado alarmante y culpa a los técnicos de no tenerlo claro.

coincide con Suárez en que él fue el primero en plantear la alerta y que la decisión final se tomó sobre las 19:15. Reconoce que para que no fuera demasiado alarmante y culpa a los técnicos de no tenerlo claro. Mompó asegura que su retraso no fue decisivo y que la versión de que él tardó mucho tiempo es injusta .

asegura que su retraso no fue decisivo y que la versión de que él tardó mucho tiempo es . Mazón dice que nadie le consultó nada sobre la alerta.

dice que sobre la alerta. El jefe de bomberos, aún pendiente de declarar, podría aportar la séptima versión de los hechos, ya que Pradas y Argüeso lo señalan como responsable de parte del retraso.

El choque de versiones

Con estas declaraciones, se derrumban varias versiones anteriores sobre la DANA. Lo que parecía un retraso técnico, según Pradas y Argüeso, ahora aparece como un retraso político y de coordinación, con debates internos sobre legalidad, contenido y aviso a los alcaldes.

Hoy, la investigación encara una nueva fase en la que se enfrentan al menos siete versiones distintas sobre quién tuvo la responsabilidad y por qué el mensaje de alerta tardó tanto en enviarse.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.