Ayuso mantiene su silencio respecto al escándalo del hospital de Torrejón entre exigencias de su jefe Feijóo

Los detalles Contraste claro entre el PP nacional y el de la Comunidad de Madrid, con un Feijóo que pide una auditoría al hospital y habla de posibles responsabilidades penales ante una Ayuso que por segundo día consecutivo no dice una sola palabra.

Isabel Díaz Ayuso sigue sin hablar. Sigue sin decir nada sobre el último escándalo de la privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid. Sobre esos audios de Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, en los que reconoce que cuanto más largas son las listas de espera más dinero ganan. Sobre lo que ha sucedido en el hospital de Torrejón de Ardoz... y sobre lo que la presidenta madrileña sigue sin responder.

Porque no tiene nada que decir. Porque sigue sin tener palabra alguna para lo que ha sucedido en el centro sanitario. Para la idea de priorizar el negocio a la salud de los pacientes que se ha conocido en un hospital madrileño. Ayuso, ante el escándalo, nada. Silencio. Silencio por la mañana. Silencio por la tarde. Silencio por segundo día consecutivo.

En el otro lado, y en un contraste claro entre el PP nacional y el de la Comunidad de Madrid, Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular. La diferencia es enorme, lo es porque él sí ha querido alejarse de las prácticas de Ribera Salud y porque a él el caso sí le parece importante. Porque mientras Ayuso y su equipo guardan silencio, él ha pedido responsabilidades.

Ha pedido a la Comunidad de Madrid una auditoría al Hospital de Torrejón en un recado directo para Ayuso. Para la líder de los 'populares' madrileños. Feijóo ha instado a investigar a fondo lo que ha pasado en los últimos meses y en los últimos años, apuntando incluso a que el CEO de Ribera Salud podría tener algo más que responsabilidades administrativas.

"Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado", ha expuesto el presidente 'popular' sobre las posibles consecuencias penales en el asunto.

Pese a exigir la auditoría, Feijóo ha apuntado que los "compañeros" de la Comunidad de Madrid "lo están haciendo con absoluto rigor y lo tienen que seguir haciendo con absoluto rigor".

Mientras, la primera denuncia ante Fiscalía ya ha llegado. La ha interpuesto un abogado madrileño que pide que se investigue al hospital por varios delitos como coacciones, prevaricación administrativa o lesiones.

Ante todo esto, la Comunidad de Madrid ha ido al hospital. Ha sido una visita de rigor en la que "no se ha detectado incumplimiento alguno", según Carlos Díaz Pache, portavoz de la Comunidad de Madrid, y que parece dar o querer dar una especie de carpetazo al asunto.

Según fuentes cercanas al Gobierno de Ayuso a laSexta, la Comunidad de Madrid está revisando el caso en profundidad y actuarán con contundencia si el hospital no lo hacen. Dicen, eso sí, que de momento lo están haciendo y que por eso están al margen.

Primero, el negocio; luego, la salud

Porque el escándalo ha dejado claro cuál era el sistema que había. Porque lo primero, para ellos, era el negocio. Luego, en segundo término, la salud. Así se sonsaca de los audios de Gallart. Así es después del lenguaje usado por el CEO, por quien ya ha dimitido de sus responsabilidades en Torrejón, hablando de "elasticidad" y diferenciando entre los pacientes que llama "cápita" y "no cápita". Porque incluso ha habido despidos entre los críticos a esas órdenes.

Son la exgerente del hospital, el exdirector medico del grupo, la que fuera la directora de enfermería, y el responsable de calidad y experiencia del paciente. Los cuatro han sido despedidos porque alzaron la voz. Porque criticaron la decisión del CEO del grupo Ribera Salud.

Mientras, el Ministerio de Sanidad ha exigido una investigación sobre el asunto. Quieren ver en qué queda todo y también la opción de rescindir el contrato con Ribera Salud. La ministra Mónica García, en Al Rojo Vivo, ha ido un paso más allá y ha pedido que se investigue al resto de grupos privados que gestionan hospitales públicos en la Comunidad de Madrid.

"Que se investigue qué ha pasado. Que rescinda los contratos y que extienda la investigación a grupo Quirón", ha expresado la ministra de Sanidad.

