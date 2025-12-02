La jueza requiere a Pradas los mensajes que se cruzó con Mazón el día de la DANA y que reveló en Salvados

Los detalles La exconsellera reconoció la existencia de mensajes con Mazón y Cuenca en su entrevista, pero rechazó mostrarlos porque no había hablado de ellos en la causa judicial.

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, ha solicitado a Salomé Pradas los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024 relacionados con la DANA, tras sus declaraciones en Salvados. Pradas aseguró haber intercambiado mensajes con Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, informándoles sobre alertas hidrológicas. Aunque Pradas se negó a mostrar los mensajes en la entrevista, la jueza le ha dado un día para decidir si los entrega voluntariamente. Además, la magistrada ha solicitado a Cuenca la factura de su teléfono de ese día. En otro auto, se ha elevado a 230 el número de fallecidos por la DANA, incluyendo a Agustín, quien murió por un tromboembolismo pulmonar tras quedar atrapado en su casa.

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, requiere a Salomé Pradas los mensajes de WhatsApp que posee del 29 de octubre de 2024 y que están relacionados con la DANA, después de que la exconsellera hablara de ellos en su entrevista del pasado domingo en Salvados.

La magistrada ha emitido este martes cuatro resoluciones en el marco de la investigación de la causa penal por la DANA. En una de ellas, indica que Pradas "ha manifestado públicamente estar en posesión de mensajes de WhatsApp de fecha de 29 de octubre de 2024, relacionados con la DANA y con los hechos objeto del presente procedimiento, y que no han sido aportados a la causa".

Por ello, se los requiere y le da de plazo un día para que "manifieste si los aporta voluntariamente para su unión a la causa".

La jueza se refiere a las declaraciones que hizo Pradas en Salvados, donde dijo que se intercambió algunos mensajes con Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el día de la DANA.

La exconsellera explicó en dicha entrevista que alrededor de las 13:00 horas informó a Mazón de las alertas hidrológicas. El entonces president le respondió que "perfecto" y "que le fuera informando". Más tarde, Cuenca le indicó que hablase directamente con él, ya que "el president está de actos".

Al ser preguntada sobre si Cuenca le confirmaba que Mazón estaba recibiendo la información, Pradas afirmó que en uno de esos mensajes "me dejó entrever que se lo había dicho al president".

Gonzo le pidió mostrar esos mensajes, pero la exconsellera lo rechazó, ya que no había hablado de ello en la investigación judicial. No obstante, aseguró que "las llamadas y los WhatsApp eran muy similares". "Era todo informar de lo que iba aconteciendo y pedirme que les fuese informando", añadió.

Además, ratificó la versión dada por Mazón en la comisión de investigación, asegurando que su último mensaje con el expresident fue sobre las 14:00 horas. "Mensajes hubo pocos, con el president ninguno, ya que a partir de las 14:00 horas, Cuenca me dice que le informe a él", defendió.

Ante estas declaraciones, la magistrada solicita que entregue dichos mensajes para unirlos a la causa.

En ese mismo escrito, al que ha tenido acceso laSexta, también requiere a Cuenca la factura de su teléfono correspondiente al 29 de octubre. Le da cinco días para hacerlo, ya que en su declaración mostró su conformidad con respecto a proporcionarlo.

230 fallecidos

La jueza ha elevado además el número de víctimas mortales en la provincia, pasando de 229 a 230. En otro auto emitido este martes, añade como víctima a Agustín, un hombre de 74 años, que murió el tres de noviembre en el Hospital La Fe de Valencia a causa de un tromboembolismo pulmonar.

Según el escrito, el hombre estuvo mojado en la noche del 29 al 30 de octubre, al hallarse atrapado en su casa de una planta baja de Catarroja.

La "permanencia en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que este ciudadano, "que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar" que, "como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.