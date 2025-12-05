Mazón escribió desde 'El Ventorro' que "igual a las 19:00 h" se acercaba al CECOPI, pero llegó a las 20:28 horas

El por entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tuvo intención de acudir al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) a las 19:00 del día de la DANA. O por lo menos así lo indicó aquel fatídico 29 de octubre en un mensaje de WhatsApp que su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, le reenvió a la por entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas. En cambio, el president no apareció en el CECOPI hasta las 20:28, minutos después de enviar el ES-Alert y cuando muchos ciudadanos ya estaban ahogados.

"Igual a las 19 hrs vamos a 112", se puede leer en uno de los mensajes que Cuenca le reenvió a Pradas y que esta ha aportado a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba. El mensaje se remitió a las 16:28. En ese momento, Mazón se encontraba en El Ventorro comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, en una comida que se alargó varias horas.

En los mensajes a los que ha tenido acceso laSexta, se puede leer cómo Pradas le indica a Cuenca que empiezan a ser notificados de los primeros fallecidos por la catástrofe: "Nos informan de un fallecido en Utiel", le escribe a las 16:28. Acto seguido, Cuenca reenvía el mensaje de Mazón, a lo que Pradas señala: "Perfecte".

Minutos más tarde, a las 16:48, ambos tienen vía WhatsApp una llamada de 34 segundos. Después de esto, el jefe de Gabinete de Mazón le envía el contacto de Elia Alginet, la alcaldesa de Alginet, uno de los municipios afectados por la DANA. "Hospital Requena sin problema", escribe Pradas a las 17:01.

Los mensajes entre Cuenca y Pradas

Por otro lado, los mensajes que la exconsellera, imputada en la causa penal de la DANA, ha aportado a la jueza, muestran que en las peores horas de aquel fatídico 29 de octubre en el que murieron 229 personas, Cuenca pedía "calma" y se negaba a confinar las zonas afectadas.

"Salo. De confinar nada por favor. Calma", le escribió Cuenca a las 19:54, momento en el que, según ha constatado la jueza en su instrucción, ya había personas ahogadas y muertas. "Está la cosa muy muy mal", respondía Pradas tan solo un minuto más tarde, a lo que este se limitaba a responder: "Ya mujer".

Ante esto, la exconsellera insistía: "desbordamientos por toda la provincia". "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar", le escribía Cuenca. Minutos más tarde, a las 20:08, tan solo tres minutos antes de enviar el ES-Alert a la población, Cuenca señalaba que "hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma". Así, hacía referencia a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La respuesta de Pradas se hace esperar unos minutos. Justo después de mandar la alerta a la población, a las 20:15 le escribe: "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". "Ja apegla el presi. Lévate aço del cap per favor. Trànquila che [Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Trànquila che]", apunta Cuenca en referencia al confinamiento que proponía la exconsellera. Respecto a la llegada de Mazón al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), como se ha sabido meses más tarde, se produjo a las 20:28.

