Los directivos despedidos de Ribera alertaron de la reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital de Torrejón

Los detalles Según ha adelantado el diario 'El País', los empleados del centro hospitalario denunciaron en el canal ético interno que tenían que esterilizar catéteres previstos para un solo uso para reutilizarlos en más ocasiones.

El Grupo Ribera Salud, a cargo del Hospital público de Torrejón, habría incurrido en malas prácticas, como reutilizar productos sanitarios de un solo uso, según denuncias de directivos despedidos. Estos empleados alertaron en el canal ético interno que la reutilización de catéteres para procedimientos de electrofisiología, práctica no legal según la ficha técnica, ponía en riesgo la salud de los pacientes. Tras la denuncia, los cuatro firmantes fueron despedidos, aunque Ribera Salud niega que las destituciones estén relacionadas. La empresa justificó que los catéteres podían esterilizarse hasta 10 veces si estaban en buen estado.

Alargar intencionadamente las listas de espera no es la única mala praxis que habría hecho el Grupo Ribera Salud en su gestión del Hospital público de Torrejón. Además, la empresa habría ordenado a sus empleados que reutilizaran productos sanitarios de un solo uso, una práctica que denunciaron los directivos despedidos de la corporativa en el canal ético interno.

Según ha adelantado el diario 'El País', tres miembros de la dirección asistencial del grupo y la gerente del centro hospitalario interpusieron denuncias en el canal ético interno. "Esta acción no es legal, por ficha técnica ese material no se puede reesterilizar", se incluía en la denuncia. De hecho, aseguraban que las "malas praxis" que se estaban ejerciendo podían afectar a la "salud de los pacientes".

Como añade el citado medio, unos días después de alertar la situación, los cuatro firmantes fueron despedidos de Ribera, aunque la empresa ha negado tanto la realización de dicha práctica como que las destituciones tuvieran que ver con ello.

Concretamente, las órdenes era esterilizar catéteres para procedimientos de electrofisiología de un solo uso (una exigencia marcada desde Europa), material utilizado frecuentemente en el sector de la cardiología para diagnosticar y tratar las arritmias. Unas herramientas que pueden llegar a costar más de 2.000 euros.

No obstante, desde Ribera Salud se indicaba que dichos catéteres se podrían esterilizar hasta un máximo de 10 veces si éstos estaban en buen estado. Como añade 'El País', esta instrucción habría llegado después de la reunión en la que el ya exCEO de la compañía, Pablo Gallart, pidiera señalar los procesos médicos que no eran "contributivos para el EBITDA de la sociedad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.