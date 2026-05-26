Quién es quién en el caso Plus Ultra más allá de Julito, el "testaferro" de Zapatero: del CEO de la aerolínea al prestamista de la trama o el bróker venezolano

Los detalles El sumario revela multitud de nombres de personas presuntamente implicadas en la supuesta trama de tráfico de influencias que lideraría José Luis Rodríguez Zapatero.

El caso Plus Ultra involucra a varias figuras destacadas, entre ellas Julio Martínez, conocido como Julito, quien es señalado por la UDEF como testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Se le vincula con pagos al expresidente y negocios en Venezuela y China. Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra durante el rescate de 2021, está en busca y captura por presunto blanqueo de capitales. Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, es investigado por supuesta información privilegiada. Danilo Diazgranados, empresario venezolano, es acusado de sobornar a Zapatero, mientras que Simon Verhoeven es señalado como prestamista de la aerolínea, con conexiones en paraísos fiscales.

El empresario Julio Martínez Martínez, más conocido como Julito y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, es uno de los principales protagonistas del sumario del caso Plus Ultra, ya que una de sus empresas pagó al socialista por distintos servicios. Entre ellos, los investigadores vinculan un pago de 490.780 euros que habría salido de los 530.000 que ganó del rescate a la aerolínea.

También se le vincula con sus negocios de oro o de petróleo vinculados con Venezuela o China, aunque el entorno del expresidente asegura en 'Voz Pópuli' que es "ridículo" hacer esta relación. No obstante, ha añadido que hay muchos negocios descritos en el sumario que "no llegaron a cuajar", sin aclarar cuáles o qué vinculación tienen ambos.

En este sentido, la UDEF considera a Julito, que guardaba en su casa 286.000 euros en metálico, como el testaferro de Zapatero. Más allá de Julio Martínez, según se va despiezando el sumario de la presunta trama, van apareciendo personajes cruciales para los investigadores.

Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra

Uno de ellos es Rodolfo Reyes, que era el principal accionista de Plus Ultra en los meses clave del rescate en 2021. La UDEF ha tenido acceso a las conversaciones que señalan a Zapatero gracias a su móvil.

Las investigaciones apuntan a que, nada más recibir el rescate, se habría llevado a paraísos fiscales parte del dinero del rescate. Solo en Isla Mauricio se han hallado cerca de medio millón de euros. Desde marzo está en busca y captura por presunto blanqueo de capitales.

Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra

Otro presunto implicado sería el CEO de la compañía aérea, Roberto Roselli. Su nombre salió a la luz en diciembre en el marco de los registros a Plus Ultra. Fue detenido por la Policía, pero luego se le puso en libertad. La UDEF le señala como supuesto enlace con la SEPI. Ahora tendrá que probarse si le anticipaban información privilegiada a cambio de comisiones.

El empresario Danilo Diazgranados

Luego estaría el empresario y bróker venezolano, Danilo Diazgranados. Los investigadores estiman que tenía una estrecha relación con el expresidente, a quien se referiría como "Z" o "El zorro". También le atribuyen un pago de 20.000 euros a la empresa de las hijas de Zapatero y regalos al expresidente en forma de botellas de vino que supuestamente se darían a cambio de "favores y gratificaciones".

De esta manera, Zapatero presuntamente habría presionado a Respol para que Diazgranados fuera su distribuidor en Venezuela. Sin embargo, la multinacional niega cualquier tipo de relación comercial con el venezolano y ha reiterado que trabaja con "transparencia e integridad".

El desconocido Simon Verhoeven

Por último, estaría Simon Leendert Verhoeven, muy vinculado al dueño de Plus Ultra y del que ni siquiera hay fotografías. Las autoridades suizas pidieron que se le investigara y, en octubre de 2024, la Policía encontró en su domicilio de Mallorca lingotes de oro y numerosas joyas.

Habría llegado a vender toneladas de oro a una sociedad en Dubái por valor de 30 millones de euros y los investigadores le señalan como presunto prestamista de Plus Ultra. Creen que está detrás de las empresas de los paraísos fiscales a las que se envió parte del dinero público.

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