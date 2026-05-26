Las "gratificaciones" de Danilo al comisario del 'Delcygate' para usar Cuatro Vientos o a Zapatero para contactar con Repsol

El contexto Danilo Diazgranados es un empresario venezolano que habría hecho regalos a Zapatero a cambio de favores.

El sumario de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra destaca al empresario venezolano Danilo Diazgranados, quien tiene una relación cercana con el expresidente, refiriéndose a él como "El zorro" o "Z". Diazgranados, a través del abogado Miguel Palomero, buscaba influir en altas esferas para lograr sus objetivos, ofreciendo favores y regalos, como botellas de vino a Zapatero y otros. Además, el expresidente habría intentado que Diazgranados fuera distribuidor de Repsol en Venezuela. El comisario Jesús María Gómez Martín también está implicado por facilitar negocios ilícitos, evidenciado en conversaciones con Palomero.

Entre las cientos de páginas del sumario de investigación a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra hay un nombre que cobra relevancia: el del empresario venezolano Danilo Diazgranados. Una persona que, según los investigadores, tiene una estrecha relación personal y económica con el expresidente, al que se referiría como "El zorro", como "Z" o "ZZZZZ".

Diazgranados contaba con su brazo ejecutor en España: el abogado Miguel Palomero. Según la investigación de la UDEF a la que ha accedido laSexta, el bróker presuntamente buscaba, a través de Palomero, influir en personas de las altas esferas para conseguir sus objetivos a cambio de favores o gratificaciones.

"(...) encargos para llevar sus asuntos económicos en España, incluidos favores y gratificaciones", esgrime el sumario. Por ejemplo, señala las botellas de vino de alto valor que habría regalado en varias ocasiones a Zapatero, a Julio Martínez Martínez (Julito) o a un comisario de policía.

De hecho, el propio expresidente habría intentado presionar a Repsol para que Diazgranados fuese distribuidor de los combustibles de la compañía en Venezuela.

Implicación de un comisario

Otro de los salpicados es el policía Jesús María Gómez Martín, que habría ayudado a la trama a hacer negocios ilícitos, facilitándoles el acceso al aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid). Su trato de favor con los implicados se evidenciaría, según los investigadores, en conversaciones entre el empresario y su abogado.

"La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. La verdad es que se está portando Jesús maravillosamente", escribió Palomero a Diazgranados en noviembre de 2020. El empresario le respondió que "nosotros nos portamos también con él", a lo que el abogado añadió que "la verdad es que sí nos portamos súper súper bien".

Gómez Martín fue el comisario del Aeropuerto de Barajas cuando se produjo el Delcygate en 2020. No obstante, en su comparecencia de noviembre de 2024 en la comisión de investigación del Senado aseguró que Aldama nunca estuvo allí, negando lo que en su día dijo el comisionista.

"Yo al señor Aldama allí no le vi. Usted puede creer la palabra de un diputado o en la palabra de un comisario principal de Policía Nacional", espetó Gómez Martín.

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