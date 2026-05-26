Zapatero guardaba en casa cajas de vino enviadas por un bróker venezolano investigado en el caso Plus Ultra

La UDEF plantea que Danilo Alfonso Diazgranados, también investigado por agencias de EEUU en varias causas, podría haber utilizado estos regalos como una manera de ganar el favor del expresidente.

La UDEF ha señalado la casa de José Luis Rodríguez Zapatero como un posible lugar para canalizar instrucciones sensibles en el caso Plus Ultra. Según el sumario de la investigación, al que ha accedido laSexta, se encontraron cajas de vino enviadas por Danilo Alfonso Díazgranados, un bróker venezolano investigado, que podrían haber sido regalos para ganar el favor del expresidente. Díazgranados, aunque nunca condenado, ha sido objeto de múltiples investigaciones y está en el radar de agencias estadounidenses. Además, tiene una relación familiar con Luis Miguel, ya que su hijo está casado con la hija del cantante.

La UDEF apunta a la casa de José Luis Rodríguez Zapatero como el "espacio idóneo para la canalización (....) de las instrucciones de mayor sensibilidad" dentro de la trama del caso Plus Ultra. Así lo indica el sumario de la investigación, al que ha tenido acceso laSexta, entre otros motivos por el hallazgo de cajas de vino.

Aunque el tener el vino no es un delito, los investigadores lo señalan porque las cajas fueron enviadas por uno de los investigados: Danilo Alfonso Diazgranados, un bróker venezolano que podría haber utilizado estos regalos como una manera de ganar el favor del expresidente.

Cómo ha explicado el periodista Javier Chicote en El Objetivo, Diazgranados está siendo investigado por algunos de los pagos que ha hecho. Aunque nunca ha sido condenado, se le ha investigado en múltiples causas y lleva mucho tiempo en la órbita de distintas agencias y servicios estadounidenses por su trabajo.

Su vinculación con Luis Miguel

Además, Diazgranados no es un bróker cualquiera. Mantiene una inesperada relación con Luis Miguel, ya que son consuegros. Un hijo del bróker está casado con la hija del conocido cantante.

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