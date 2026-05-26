Zapatero como "zorro", "Z" o "ZZZZ": así se refería un intermediario de Plus Ultra y amigo de Koldo al expresidente

Los detalles En el chat se ponen en evidencia actos concretos, ocurridos a lo largo de varios años, y que sugieren la presunta comisión de delitos como el cohecho, el tráfico de influencias permanente y la corrupción en los negocios.

En el caso Plus Ultra, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es identificado como "zorro", "Z" o "ZZZZ" en un sumario policial. La investigación revela una estructura jerarquizada con roles definidos, involucrando a Danilo Díaz Granados y Miguel Palomero en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias desde 2019. Un chat analizado por la UDEF muestra cómo esta organización intentó influir en procedimientos judiciales, como el caso del hijo de Danilo, y en decisiones empresariales, como la distribución de lubricantes de Repsol en Venezuela. Repsol niega cualquier relación con Danilo Díaz Granados, afirmando operar bajo principios de transparencia.

No es la primera vez que dentro de un caso de corrupción conocemos pseudónimos, apodos y hasta siglas que hacen referencia a personas públicas y/o acusados en la causa. Este jueves, tras conocerse el sumario del caso Plus Ultra por el que se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero, hemos sabido que el "zorro", "Z" y "ZZZZ" son los dedicados al expresidente.

Así lo dice la Policía Nacional y así consta en el sumario al que ha tenido acceso laSexta. Concretamente, dentro del tomo IV, en la página 327, se recogen todos los detalles del registro que se realizó en el despacho de Miguel Palomero, amigo de Koldo García e intermediario de Plus Ultra. Este registro se produjo el 24 de octubre de 2024.

Durante dicho registro, encuentran un chat denominado "Danilo-España", conversación que fue analizada y de la que se presentó un informe del 16 de febrero de 2026 (n° 791/26) por parte de la UDEF-BBCA. Esas conversaciones, recibidas por la Policía española como información espontánea desde Europol (a partir de datos facilitados por las autoridades francesas y suizas), figuran también en el dispositivo crucial, que es una copia de la información facilitada por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 y que se guarda en la caja de seguridad de esta Fiscalía.

Este informe detalla las conversaciones mantenidas entre el venezolano Danilo Díaz Granados Manglano y Miguel Palomero de Juan entre el 30 de abril de 2019 y el 24 de octubre de 2024. Todas, de forma escrita y mediante la app de mensajería instantánea WhatsApp.

En las conversaciones se evidencian hechos relativos al ejercicio de influencias y consiguientes beneficios en los que intervendrían tanto Danilo Díaz Granados y Miguel Palomero, como otras personas, conformando todos ellos y según resulta del análisis de las conversiones del chat, una estructura jerarquizada con áreas de poder y roles delimitados que, presuntamente, podría estar actuando al menos desde el año 2019 y hasta la actualidad.

Así, del análisis del chat se entiende que Miguel Palomero es el hombre de confianza de Danilo Díaz Granados en España y que, a su vez, existe una muy estrecha relación personal y económica de este con una persona denominada "Zorro", "Z" o "ZZZZZ". Según la Policía, esas son las siglas o las distintas formas de llamar al expresidente Zapatero.

Y la cadena sigue porque, a su vez, se entiende que Zapatero tiene como hombre de confianza y persona interpuesta a quien se ha identificado como Julio Martínez Martínez. 'Julito' o el empresario supuestamente amigo de Zapatero.

También se evidencia la presunta intervención, para conseguir con ello una serie de favores, del excomisario del Aeropuerto de Barajas, Jesús María Gómez Martín. Todos, obtendrían recompensas por estas colaboraciones.

Dos ejemplos clave en el chat

En el chat se ponen en evidencia actos concretos, ocurridos a lo largo de varios años, y que sugieren la presunta comisión de delitos como el cohecho, el tráfico de influencias permanente y la corrupción en los negocios. Siempre por parte de esta estructura organizada, jerarquizada y con vocación de permanencia, que presentaría las características propias de una organización criminal.

Así, el informe da cuenta de las conversaciones relacionadas con la detención por falsedad documental del hijo menor de Danilo, Francisco Alfonso Diazgranados Salvatierra (conocido familiarmente como 'Kiko'). Sucedió el 27 de mayo de 2019, en el control de fronteras de un vuelo Madrid-Miami. Sobre este asunto actuó la organización con la intención de paralizar el procedimiento penal "tocando" a autoridades situadas en muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial. Sin olvidar que también influyeron para conseguir el borrado de toda la información negativa y que hablase sobre 'Kiko', incluso al nivel de las autoridades de la Embajada de Estados Unidos, que pudieran impedirle viajar de nuevo a ese país.

Por último, en este informe se recoge el presunto ejercicio de influencia de Zapatero ante altos cargos de Repsol. En este caso, para que Danilo obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela. En opinión de los agentes de la Udef, un hecho que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.

Desde Repsol desmienten "de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díaz Granados Manglano" y defendieron que la compañía opera bajo "estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países" en los que está.

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